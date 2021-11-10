根據MOUNT NICHOLSON第3期成交紀錄冊顯示，昨日招標售出16樓C室及16樓D室單位，面積分別為4,186及4,544方呎，買家採用180日付款方法。負責銷售的會德豐地產表示，該兩單位由同一組買家購入，涉資逾12億元。

名人入市山頂MOUNT NICHOLSON情況

全港分層豪宅呎價排行榜

●天水圍Wetland Seasons Bay第2期昨日開售大排長龍。

本港樓價高處未算高，山頂超級豪宅MOUNT NICHOLSON第3期昨透過招標以逾12億元獲同一組買家購入16樓C及D單位，當中16樓D單位呎價高見140,800元，成為亞洲分層住宅新樓王，打破今年2月半山波老道21 BORRETT ROAD 23樓1室錄得的呎價136,000元舊紀錄，亦令MOUNT NICHOLSON重奪亞洲樓王的寶座。消息指買家為已取得香港永久身份證的內地人。●香港文匯報記者 梁悅琴

根據MOUNT NICHOLSON第3期成交紀錄冊顯示，昨日招標售出16樓C室及16樓D室單位，面積分別為4,186及4,544方呎，買家採用180日付款方法。負責銷售的會德豐地產表示，該兩單位由同一組買家購入，涉資逾12億元。

成交連創三項新高紀錄

其中，16樓D室連3個車位以6.39796億元成交，折算呎價高達140,800元， 呎價不但創出項目新高，亦成為亞洲分層住宅新樓王，售價亦創項目單一分層新高。至於16樓C室則以5.60924億元售出，呎價亦達134,000元，成為亞洲分層住宅呎價第三高。

WSB第2期一晚沽清136伙

另一邊廂，累收逾2,450票、新鴻基地產旗下天水圍Wetland Seasons Bay第2期昨晚公開發售首輪136伙，開放式戶折實價424萬元起，消息指，全晚136伙沽清。昨日下午5時位於九龍站環球貿易廣場的售樓處大堂外，已有部分A組大手買家到場，排隊等候登記，消息指，大手客A組時段提供的6個別墅單位沽清。至於B組於昨日傍晚6時50分開始報到，現場更有逾百名準買家及代理排隊等候登記及揀樓。

銷售理想下，該盤昨晚隨即加推第3號價單，推出147伙應市，折實價432.1萬至1,251.2萬元，折實平均呎價為15,018元，涵蓋開放式至四房間隔，包括26伙特色戶。入場價單位為第1A座1樓C1單位，面積279方呎，屬開放式間隔，折實價432.1萬元。另外，發展商同時上載銷售安排，將於本周六（13日）以價單推售164伙，涵蓋開放式至四房間隔及特色戶，另有8伙以招標形式發售。

新地元朗站盤或月底售

新地副董事總經理雷霆昨表示，集團月內三盤齊推，除已開售中的Wetland Seasons Bay第2期外，與恒基地產及會德豐合作的堅尼地城KENNEDY 38亦將於下周開售，系內港鐵元朗站The YOHO Hub發展項目B期亦預計本月內獲批預售樓花同意書，有望本月底發售。他指，集團一向以市價推盤，近期元朗同系項目Grand YOHO的造價十分理想，成交呎價為約23,000元，為The YOHO Hub的定價參考。

新地代理總經理陳漢麟表示，The YOHO Hub發展項目共分兩期發展，合共提供1,969伙住宅單位。其中，B期包括4座住宅大樓，合共提供1,030伙，僅設標準分層單位，涵蓋一房至四房戶型，面積約300至約1,200方呎。項目基座有約10萬方呎商場，未來將與YOHO MALL形點I及形點II貫通，構成逾百萬方呎的時尚購物網絡。