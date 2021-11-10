香港文匯報訊（記者 張帥 北京報道）內地樓市在嚴厲調控下，房屋交易市場下行，房產中介行業生態開始惡化。內地房產中介巨頭貝殼找房發布業績報告，三季度調整後淨虧損8.88億元(人民幣，下同)，期內二手房成交額同比下降36.8%。公司並預計第四季淨營收同比降約31.6%至36%，反映了行業所面臨的宏觀環境挑戰。

貝殼上季調整後蝕近9億

2021年三季度，貝殼營收181億元，同比下降11.9%；成交額（GTV）8,307億元，同比下降20.9%。前九個月累計總交易額3.12萬億元，同比增31.2%；營業收入630億元，同比增31.7%；調整後淨利潤22.5億元。

二手房交易成交額降37%

據貝殼研究院數據，第三季度內地二手房市場成交額同比下降41.6%。與此相比，三季度貝殼存量房交易成交額為3,782億元，同比下降34.3%；其中二手房交易成交額同比下降36.8%。三季度新房交易成交額 4,101億元，同比下降2.5%。首席財務官徐濤在報告中稱，儘管三季度在存量房業和新房業務的總交易額上均有下滑，但公司相信新的監管措施將有利行業以及更廣泛經濟的長遠發展。

貝殼找房董事長彭永東在電話會上稱，現在最主要的兩大房產政策是「房住不炒」與「租購並舉」，其帶來的啟示是未來政策將趨於穩定；貝殼也將借此為市場提供更多價值，共同維護更穩定的市場。徐濤預計，2022年下半年隨着市場對新政逐漸適應並穩定下來，市場將逐漸自然復甦。

第三季度，平台連接經紀人數量環比下降6%至51.5萬。彭永東稱，流失率升高一方面是由於房產經紀周轉率較高，另一方面是貝殼在內地部分城市對不活躍經紀人進行了清理，注重保留績優經紀人。