11月9日。港股繼續回整的格局行情，恒指漲了接近50點，但仍受制於25,000點關口以下來收盤，而大市成交量出現了明顯縮降，錄得不足1,000億元的交投，是五個月來的最少日成交量。目前，港股的資金流動性依然未見改善，甚至有進一步轉弱的傾向，美聯儲在上周宣布開始退市後，相信市場的總體流動性將會受到影響，估計非美元地區將會首當其衝。

第一上海首席策略師葉尚志

11月9日。港股繼續回整的格局行情，恒指漲了接近50點，但仍受制於25,000點關口以下來收盤，而大市成交量出現了明顯縮降，錄得不足1,000億元的交投，是五個月來的最少日成交量。目前，港股的資金流動性依然未見改善，甚至有進一步轉弱的傾向，美聯儲在上周宣布開始退市後，相信市場的總體流動性將會受到影響，估計非美元地區將會首當其衝。

值得注意的是，港匯的弱勢已有再度出現的機會，最新報1美元兌7.7895港元，是兩個月來的最弱位置水平，顯示資金有外流跡象。恒指出現高開後又再回整的走勢，以24,953點開盤、高開189點後掉頭回壓並曾一度出現倒跌的情況，盤面彈性依然不強，尤其是在流動性進一步縮降下，要注意盤面承接力將處於相對脆弱狀態，能否守穩24,600點的中短期支持位，依然是我們目前的關注點。

關注港匯轉弱成交縮降

恒指收盤報24,813點，上升49點或0.19%。國指收盤報8,806點，上升12點或0.14%。另外，港股主板成交金額明顯縮降至僅有985億元，而沽空金額有141.1億元，沽空比例14.32%。至於升跌股數比例是867：777，日內漲幅超過10%的股票有45隻，而日內跌幅超過10%的股票有21隻。

美股短期高處不勝寒

目前，港股未能擺脫回整弱勢，估計仍有進一步下探尋找支撐的傾向，如果外圍股市於此期間亦出現回吐調整的話，相信有成為港股伸延向下走勢的觸發點。

美股方面，正如我們指出，在持續創出歷史新高後的回調，估計有隨時展現的可能。截至本周一，標普500指數已連續第八日創出歷史新高，但是VIX指數在最近的三日卻不跌反升，從15回升至17以上水平，顯示衝高後的美股、其短期潛在波動性亦正在增加，進入了高處不勝寒的境況。

至於A股方面，上綜指在9月中高見3,723點後，已反覆調整了接近兩個月時間，目前正處於3,500點水平呈現震盪徘徊狀態，但是未可扭轉弱勢。

值得注意的是，兩融餘額亦已從9月中的峰值1.93萬億元人民幣，回落至現時的1.83萬億元人民幣，顯示內部資金出現了一定程度的撤離。

人行公告推出碳減排支持工具，金融機構發放碳減排貸款後，可以通過人行「先貸後借」的直達機制來申請資金支持，而人行將按貸款本金的60%向金融機構提供資金支持，利率為1.75%，期限一年並可展期兩次。

清潔能源、節能環保和碳減排技術，是三個政策支持的重點領域。在政策的持續支持下，對於我們早前指出的新能源汽車以及新能源發電，可以維持正面看法。

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