港股昨日彈力不算強，惟半導體相關股則不乏炒作熱點，尤以上海復旦(1385)大漲16.67%最為突出。ASM太平洋(0522)昨隨同業造好，曾高見84.3元，收報83.5元，升1.25元或1.52%，令20天線(83.41元)失而復得。雖然ASM昨日升幅不算突出，但因股價尚處於年內偏低水平，預計下跌風險有限，在市場續看好行業需求前景下，加上早前派發的季績理想，預計該股後市追落後的空間仍在。

韋 君

港股昨日彈力不算強，惟半導體相關股則不乏炒作熱點，尤以上海復旦(1385)大漲16.67%最為突出。ASM太平洋(0522)昨隨同業造好，曾高見84.3元，收報83.5元，升1.25元或1.52%，令20天線(83.41元)失而復得。雖然ASM昨日升幅不算突出，但因股價尚處於年內偏低水平，預計下跌風險有限，在市場續看好行業需求前景下，加上早前派發的季績理想，預計該股後市追落後的空間仍在。

受惠於晶片需求暢旺，作為半導體設備製造商的ASM太平洋(0522)，較早前公布截至9月底止第三季度業績頗為理想，收入和盈利齊創新高，其中收入按年增長70%，至62.3億元，盈利急升3.3倍，賺10億元。季內毛利率達40.6%，按年擴闊5.43個百分點。今年首三季，集團盈利和收入同樣刷新紀錄，按年多賺2.63倍，達22.56億元，收入則錄得157.47億元，按年升51.5%。

首三季新增訂單仍強勁

據悉，集團收入增長主要受惠客戶對半導體自給自足需求，全球經濟復甦帶動終端市場需求上揚，以及過去幾年半導體資本設備投資不足等因素。按收入貢獻計算，中國大陸、歐洲、美洲、中國台灣及韓國為ASM太平洋首五大市場。在新增訂單方面，首三季的新增訂單總額亦創新高達到208.7億元，按年增80.3%，推動集團於9月底的未完成訂單總額升至110億元。單看第三季，新增訂單總額約57.2億元，按年升幅放緩至43%，按季則跌22%，主要受去年同期高基數影響。

ASM預測，在強勁的未完成訂單總額支持下，第四季度的收入將介乎7.2億至7.7億美元。根據此預測收入的中位數，集團2021年全年收入估計約28億美元，按年增長46%，並刷新紀錄。基於ASM預期今年第四季和明年盈利增長勢頭會有所減弱，觀乎大行多將其目標價調整，但都超過110元以上，相比現有仍有不俗的上升空間。

就估值而言，ASM預測市盈率13.76倍，市賬率2.6倍，估值在同業中並不貴。趁股價走勢轉好跟進，上望目標為100元，宜以失守80元支持則止蝕。

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