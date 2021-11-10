易綱在芬蘭央行新興經濟體研究院成立30周年紀念活動發表視頻演講，他指出，CBDC對於貨幣政策和金融穩定的影響主要取決於CBDC的設計。如果CBDC更類似現金，則影響相對有限。但若具有存款等金融資產的屬性，則可能引發存款替代，導致金融中介規模收縮並降低貨幣政策傳導效率。

● 易綱表示，數字人民幣利率為零，以減少和銀行在存款上的競爭。資料圖片

香港文匯報訊 人民銀行行長易綱昨日表示，高度重視數字人民幣個人信息保護問題，數字人民幣交易中的信息收集遵循最小化和必要性原則。除非法律另有規定，否則央行不得將信息交給第三方或其他政府機構。他又表示，數字人民幣利率為零，以減少和銀行在存款上的競爭。

易綱在芬蘭央行新興經濟體研究院成立30周年紀念活動發表視頻演講，他指出，CBDC對於貨幣政策和金融穩定的影響主要取決於CBDC的設計。如果CBDC更類似現金，則影響相對有限。但若具有存款等金融資產的屬性，則可能引發存款替代，導致金融中介規模收縮並降低貨幣政策傳導效率。

堅持實施中心化管理

易綱表示，鑒於此，中國央行堅持數字人民幣的M0定位，不計付利息，降低與銀行存款的競爭。其次，採取雙層運營體系，即央行實施中心化管理，保證對貨幣發行和貨幣政策的調控能力；商業銀行和支付機構作為中介，為公眾進行數字人民幣兌換並提供支付服務。亦會設置錢包餘額上限及交易金額上限等制度摩擦， 盡可能降低擠兌風險。同時在試點過程中，對貨幣政策、金融市場和金融穩定等方面的影響也是重要測試內容。

信息收集依「最少」「必要」原則

當前電子支付工具主要由私人部門提供，可能存在市場分割、隱私洩露等風險。對於央行數字貨幣是否會導致央行掌控了太多的信息的質疑，易綱說，數字人民幣在匿名性方面採取「小額匿名，大額依法可溯」的原則，在收集個人信息時遵循「最少、必要」原則，採集的信息量少於現有電子支付工具。「同時嚴格控制個人信息的儲存與使用，除非有明確的法律要求，人民銀行不得將相關信息提供給任何第三方或政府機構。」他稱。

他重申，鑒於跨境使用的複雜性，涉及反洗錢、客戶盡職調查等法律問題，現階段數字人民幣以滿足國內零售需求為主，使用和推廣應遵循市場化的原則，「老百姓需要兌換多少，我們就發行多少。」

提升數字人民幣普惠性

在完善數字人民幣的設計和使用方面，易綱指出，一是參考現金和銀行賬戶管理思路，建立適合數字人民幣的管理模式；二是繼續提升結算效率、隱私保護、防偽等功能。同時，推動數字人民幣與現有電子支付工具間的交互，實現安全與便捷的統一；完善數字人民幣生態體系建設，提升數字人民幣普惠性和可得性。

數據顯示，截至今年10月8日，數字人民幣試點場景已超過350萬個，累計開立個人錢包1.23億個，交易金額約560億元人民幣。