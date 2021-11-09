港區全國政協委員、香港中華總商會副會長張學修（資料圖片）

文/張學修

香港與內地免檢疫通關在望，相關工作正逐步有序地進行着，爲確保不會給兩地帶來額外風險，料想通關初期內地將會以較爲嚴格的標準來實行熔斷機制，一出現確診個案即停止正常通關。這是可以理解的，內地與澳門實現正常通關也是採用該做法，設立熔斷機制其實就是爲兩地抗疫起到一個「安全閥」的作用，無可厚非。

熔斷機制是通關的關鍵環節，香港有必要做到位，才能給內地同胞足夠信心通關。參考澳門，早已和內地實現通關一年多，中間不乏有個案出現，但都儘快追蹤並且沒有引發大面積爆發，靠的就是熔斷機制。澳門的有關熔斷措施是分為兩級，如出現中級風險，當局便會採取分區分級措施，若該區出現疫情，所有該區居民就不能出入境；如再升級，即本地出現十個或以上個案，便整個澳門都要實施熔斷機制，即所有居民均不能出入境。香港可以藉鑒澳門，對接內地劃分「高中低風險地區」，這樣一來，當三地的人們在通關後互相往來時，對於目的地的風險級別便一目了然，亦能避免市民們去到高中風險的地區，幫助提高防疫警惕，降低染疫可能，也便於熔斷機制標準的制定和區分。

想要實現通關，設立熔斷機制是必然，但對於熔斷機制的啓動和關閉，兩地應該商討制定一個標準。內地對於標準的嚴格可以理解，但近來香港本地已清零多時，新增的都爲輸入個案，那麽實現通關後，應如何去定義能夠啓動熔斷機制的「本地案例」呢？以及一旦開啓後，應隔多久、達到一個怎樣的標準才能重新恢復通關？在疫情突發導致通關政策不停調整變化下，可能會造成大量兩地居民、跨境學童等突然有家不能回，雙方政府應如何安置幫助他們？這些都是雙方要繼續深入探討的問題。當然，香港方面有必要盡一切可能去配合內地的要求，確保不會出現社區傳播，以免給內地帶來憂慮。

有人認爲所傳的「出現一個案例就熔斷」的條件過為嚴苛，其實香港要自己「爭氣」才是正解。爲了避免「被熔斷」，給通關認識造成不必要的困擾，香港方面仍要做好防疫工作，切不可掉以輕心。一方面，市民們出行時必須自覺使用「安心出行」記錄行程，配合政府不斷收緊的措施，保護自己也保護他人，或許一個人抗疫不能起到什麽作用，但全港一起抗疫，效果則會有質的變化。另一方面，沒有接種的市民應盡快接種，讓香港盡快達到最低標準八成以上的要求，尤其是兩地通關後人流量會更大，存在一定的潛在風險，只有儘快建立其群體免疫屏障，才能夠為通關提供一個健康有效的環境。許多行業亟待復蘇，通關是全港市民共同的心願，我們不可能一方面要求開放通關和旅遊簽注，一方面又不願意配合建立防疫屏障。

除熔斷機制要進一步商討以外，可自動追蹤的「港版健康碼」也應儘快推出，這是通關的關鍵工具和必要前提，缺它不可。時隔將近兩年後的通關，既要科學、有力度，更要有溫度。通關的背後，是無數市民的民生福祉，是衆多行業的復蘇曙光，爲了香港未來的發展，香港政府和市民必須轉變心態和思維，隨時更新、配合防控策略和要求，團結一致，共克時艱，爭取儘快實現通關。

（作者為港區全國政協委員、香港中華總商會副會長）