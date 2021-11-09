衞生署衞生防護中心今日（9日）表示，正調查4宗新冠病毒初步確診輸入個案。鑑於其中一名病人的病毒量高，中心強烈提醒市民必須嚴格遵守因應個案發出的強制檢測要求，完成檢測。

大公文匯全媒體報道：衞生署衞生防護中心今日（9日）表示，正調查4宗新冠病毒初步確診輸入個案。鑑於其中一名病人的病毒量高，中心強烈提醒市民必須嚴格遵守因應個案發出的強制檢測要求，完成檢測。

衞生防護中心強烈提醒市民必須嚴格遵守因應個案發出的強制檢測要求，完成檢測。資料圖片

首兩宗個案涉及兩名男患者，分別29及57歲，居於尖沙咀凱譽及愉景灣蔚陽一獨立屋，為同一航空公司的貨機機組人員。兩人分別於上月26日及29日的檢測結果呈陰性，並於上月31日離港前往德國，上周六抵港，在機場檢測呈陰性，昨日根據相關豁免人士規定進行強制檢測，結果呈初步陽性，Ct值分別約13至16，以及31至34，並確認帶有L452R變異病毒株。

兩人已完成接種兩劑復必泰疫苗，該名29歲男患者由昨日起出現病徵，當局將他居住的尖沙咀凱譽列為受限區域，今晚圍封強檢；至於另一名57歲機組人員則沒有病徵，同住的住戶將安排進行隔離檢疫。同時，兩人於潛伏期在港到訪的地點亦會納入強制檢測公告。

第三宗個案涉及一名30歲女病人，為一名外籍家庭傭工，她在7月和8月於菲律賓接種兩劑疫苗，上月17日從當地抵港，於指定檢疫設施進行強制檢疫的6次檢測，結果均呈陰性，本月7日完成強制檢疫後居於銅鑼灣香港珀麗酒店，翌日再次進行檢測，結果呈陽性，但病毒量低，Ct值大於30。

第四宗個案涉及一名15歲女病人，她上月14日從意大利經卡塔爾抵港，隔離檢疫期間進行的6次檢測結果均呈陰性，本月4日完成強制檢疫後居於尖沙咀港威酒店，昨日在社區檢測中心進行檢測，結果呈陽性，Ct值約27至29。

衞生防護中心表示，現時未能排除該兩名病人為復陽個案的可能性，中心會持續監察病人入院後的進一步檢測結果，並將兩名女患者潛伏期在港曾居住和到訪的地點納入強制檢測公告。