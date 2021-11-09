大公文匯全媒體報道：衞生署衞生防護中心今日（9日）表示，正調查4宗新冠病毒初步確診輸入個案。鑑於其中一名病人的病毒量高，中心強烈提醒市民必須嚴格遵守因應個案發出的強制檢測要求，完成檢測。
首兩宗個案涉及兩名男患者，分別29及57歲，居於尖沙咀凱譽及愉景灣蔚陽一獨立屋，為同一航空公司的貨機機組人員。兩人分別於上月26日及29日的檢測結果呈陰性，並於上月31日離港前往德國，上周六抵港，在機場檢測呈陰性，昨日根據相關豁免人士規定進行強制檢測，結果呈初步陽性，Ct值分別約13至16，以及31至34，並確認帶有L452R變異病毒株。
兩人已完成接種兩劑復必泰疫苗，該名29歲男患者由昨日起出現病徵，當局將他居住的尖沙咀凱譽列為受限區域，今晚圍封強檢；至於另一名57歲機組人員則沒有病徵，同住的住戶將安排進行隔離檢疫。同時，兩人於潛伏期在港到訪的地點亦會納入強制檢測公告。
第三宗個案涉及一名30歲女病人，為一名外籍家庭傭工，她在7月和8月於菲律賓接種兩劑疫苗，上月17日從當地抵港，於指定檢疫設施進行強制檢疫的6次檢測，結果均呈陰性，本月7日完成強制檢疫後居於銅鑼灣香港珀麗酒店，翌日再次進行檢測，結果呈陽性，但病毒量低，Ct值大於30。
第四宗個案涉及一名15歲女病人，她上月14日從意大利經卡塔爾抵港，隔離檢疫期間進行的6次檢測結果均呈陰性，本月4日完成強制檢疫後居於尖沙咀港威酒店，昨日在社區檢測中心進行檢測，結果呈陽性，Ct值約27至29。
衞生防護中心表示，現時未能排除該兩名病人為復陽個案的可能性，中心會持續監察病人入院後的進一步檢測結果，並將兩名女患者潛伏期在港曾居住和到訪的地點納入強制檢測公告。
責任編輯： 之袁
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