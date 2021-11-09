在了解到進博會是一個非常好的推廣產品，學習同行經驗的平台後，今年的進博會，港青張真銣攜自家企業產品參展——在菲律賓食品館內，上海譽嘉食品有限公司帶來的芒果漿贏得了潛在合作夥伴的青睞。

（香港文匯網記者 夏微 上海報道）去年進博會前，港青張真銣剛剛從迪拜學成回國。從小跟在「工作狂」父母身邊，耳濡目染經商之道的她，毫無意外地肩負起重任，參與到第三屆進博會中，在合作方的展位幫忙。在了解到進博會是一個非常好的推廣產品，學習同行經驗的平台後，今年的進博會，張真銣攜自家企業產品參展——在菲律賓食品館內，上海譽嘉食品有限公司帶來的芒果漿贏得了潛在合作夥伴的青睞。

港青攜好物參展進博會。記者夏微攝

說起連續兩年參展進博會的感受，張真銣直言，今年參展的感受會更深一些。一方面，今年將自家產品帶了過來；另一方面，今年因為防疫管控，進博會入館人數相對少一些，「這反而讓我們有更充裕的時間，可以和潛在的客戶聊得更深入。」

有趣的是，今年的展位給了張真銣不小的驚喜，「對面就是香港食品館，自己家鄉的東西必須得去逛一逛，逛起來也更親切。今年就沒餓着過，吃吃喝喝實在太開心了，而且展位離得這麼近，都是自己最喜歡的。」

除了照顧家族生意，光顧家鄉產品展區，張真銣還忙着在進博會期間「取經」。她剛剛在上海開了一家獨立於家族生意的餐廳，做着自己喜歡的精釀啤酒和烤肋排。「所以我也有去這次進博會的酒類展館逛，要了解市場嘛，去學習這些真正的大咖的經驗等等。」與此同時，每年都會有一些尚未上市的新產品在進博會首次亮相，這着實令張真銣大開眼界。