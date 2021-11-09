11月5日以來，長春新區迅速安排部署各項安全防範措施，領導幹部靠前指揮，採取有力措施，統籌各方力量，積極應對雨雪冰凍災害天氣帶來的不利影響。

11月5日以來，長春新區迅速安排部署各項安全防範措施，領導幹部靠前指揮，採取有力措施，統籌各方力量，積極應對雨雪冰凍災害天氣帶來的不利影響。截至目前，全區累計召開專題會議20次，下發通知和提示函85份，成立聯合檢查組11個，供熱、供水、供電、供氣、通信均安全平穩運行，未發生冰凍雨雪災害。

長春新區以保障供熱、供水、供電、供氣，備齊救災物資為重點，持續加大清雪除冰、枯樹殘葉清理力度，確保道路暢通。截至11月8日上午9時，新區環衛、執法出動7800餘人次，清雪作業車輛2600餘台次，按照「歇人不歇車」模式，對全區街路開展清除冰雪作業，累計清運積雪860餘車；同時，出動道路搶通隊伍9支、270人，目前，轄區沒有因雨雪冰凍影響道路通行。長春新區交警大隊迅速啟動二級惡劣天氣應急預案，根據降雪情況做好了啟動一級準備，出動民警、協警128人，巡邏警車25台，設置重點路段固定崗35處，配合城管、市政公用部門清理路面積雪，保持轄區交通秩序良好。新區城建委成立專項領導小組，落實監管責任，通過會議、微信工作群及時發布預警信息，全區103個在建項目暫停施工，組織施工單位對施工留守人員取暖用電等隱患自查自糾，確保各項防範措施到位；14家供熱公司、101個二次供水泵房均正常運行，居民供熱、供水正常。

連續兩日，新區16所中小學、68家民辦幼兒園按要求停課。各學校均提前搞好安全教育落實好防範措施，及時對師生出入區域進行清雪除冰工作，做好校門前的交通疏導和安全防護。持續加大對農業設施隱患排查力度，及時清除積雪、加固棚室，確保安全，目前轄區內130個大棚、46個規模養殖場、1000餘戶散養戶均未發生坍塌損毀等情況。新區長春北湖國家濕地公園和清泉湖文旅度假區兩處旅遊景區均已停業，並配備安保人員24小時巡邏，景區清雪工作有序進行，對區內3所養老機構進行檢查，各項防範措施均已落實。對11家醫院、6家社區衞生服務中心嚴格執行24小時值班制，並對供電線路、供暖管線進行全面排查，落實具雪人員和時間安排，確保醫院各項工作有序開展。消防救援大隊嚴格實行值班備勤制度，暫停休假審批，確保6日至12日人員在位率不低於95%，確保突發險情災情迅速救援。

同時，長春新區應急管理部門成立4個檢查組（1個夜查組），出動執法人員37人次，檢查企業25戶，排查隱患8項；並下發《關於工貿企業應對寒潮氣候的安全提示》至區內重點企業，要求危化企業主要負責人、分管負責人、安全員必須在崗。目前，全區重點危化、商貿企業、人員密集場所等重點區域、企業已提前做好暴雪冰凍災害預防、防範措施，已完成3戶危化企業、20戶醫藥企業雨雪冰凍應急預案備案。

凡事預則立，不預則廢。新區消防、醫療、城管、交警、市政等各支應急救援隊伍均已進入戰備狀態，遇有情況可立即出動。準備救災物資、裝備共20餘類14000餘件，均已安排專人負責，確保及時調撥發放到位。各社區衞生服務中心、駐區醫院全天候全員待命，全面做好救援準備。新區和開發區領導、部門負責人保持24小時值守狀態，確保遇有重大險情和災情時，能夠快速反應及時處置，防止出現人員傷亡和財產損失。

按照全省低溫雨雪冰凍天氣安全防範工作會議要求，長春新區將加強組織領導，落實工作責任，密切關注天氣情況變化，及時發布預警信息和工作指令，抓細抓實各項防禦應對措施，以「不死人、少傷人、減損失」為目標，全力做好應對極端天氣各項工作。同時，吸取遼寧鞍山農貿市場坍塌事故教訓，組織開展農貿市場、蔬菜大棚、彩鋼房結構的臨時住房以及臨時搭建的房屋建築隱患排查，切實消除風險隱患，確保人民群眾生產生活安全穩定。