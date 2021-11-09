珠海拱北街道「赴澳勞務人員服務站」近日揭牌。記者了解到，該服務站為珠澳兩地攜手建立，將圍繞信息支撐、權益維護和能力提升三方面，為赴澳門勞工提供法律諮詢、辦事指引和糾紛調處服務。

（香港文匯網記者 方俊明）珠海拱北街道「赴澳勞務人員服務站」近日揭牌。記者了解到，該服務站為珠澳兩地攜手建立，將圍繞信息支撐、權益維護和能力提升三方面，為赴澳門勞工提供法律諮詢、辦事指引和糾紛調處服務。

澳門工會聯合總會廣東辦事處主任林雅容介紹，「赴澳勞務人員服務站」功能主要分為三個部分。首先是搭建信息平台，幫助赴澳勞務人員獲取工作生活所需的資訊；其次是權益維護，為赴澳勞務人員提供支持協助，促進勞務問題妥善處理，保障其勞動權益；此外，構建資源網絡，幫助赴澳勞務人員自主正確擇業。

珠海拱北街道赴澳勞務人員服務站揭牌。（受訪者供圖）

據悉，拱北街道「赴澳勞務人員服務站」未來還將面向赴澳勞務人員，整合分享兩地相關政策法規、辦事渠道、福利保障等資訊，幫助勞務人員了解兩地法律及維權方式，舉辦政策法律宣傳、社區聯誼等活動，並提供勞工法諮詢、個案跟進和轉介服務。

據介紹，珠海拱北街道陸路與澳門相連，轄區內有包括拱北口岸等3個通關口岸，約7萬澳門勞工每天在此過境，其中1萬到2萬人住在拱北，主要集中在茂盛、北嶺、將軍山等社區。

拱北街道相關工作人員表示，部分赴澳勞務人員由於獲取資訊能力有限、社會經驗不足，多以親友介紹、口口相傳等方式獲取澳門勞務信息，容易被違規中介打着提供澳門勞務信息的幌子，收取高額介紹費用，損害了赴澳務工人員的合法權益。為保障民生，拱北街道與北嶺社區居委會聯動珠澳兩地多個部門，建設拱北街道赴澳勞務人員服務站。