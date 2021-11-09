針對台灣地區外事部門官員近日稱將強化與洪都拉斯朝野各界溝通，中國外交部發言人汪文斌8日在例行記者會上表示，「台獨」是死路絕路，「金元外交」沒有出路，任何逆歷史潮流、挾洋自重的圖謀注定將以失敗告終。

據中新社報道，針對台灣地區外事部門官員近日稱將強化與洪都拉斯朝野各界溝通，中國外交部發言人汪文斌8日在例行記者會上表示，「台獨」是死路絕路，「金元外交」沒有出路，任何逆歷史潮流、挾洋自重的圖謀注定將以失敗告終。

有記者提問，據報道，台灣地區外事部門官員近日稱，台密切關注洪都拉斯總統大選，並強化與洪方朝野各界溝通，防範中國大陸借機利用各種手段破壞「台洪關係」。發言人對此有何評論？

汪文斌表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，堅持一個中國原則是人心所向，大勢所趨。

汪文斌說，我們正告台灣當局，「台獨」是死路絕路，「金元外交」沒有出路，任何逆歷史潮流、挾洋自重的圖謀注定將以失敗告終。

另據環球網報道，「洪都拉斯恐與台灣『斷交』？」台灣「中時新聞網」日前以此為題刊文報道，中美洲「友邦」洪都拉斯將於本月28日舉行總統大選，在野黨候選人卡斯特羅先前曾表態，若當選會與台灣「斷交」並與北京建交。前民進黨立委郭正亮、戰略專家張競分別在節目中預測，未來雙方「斷交」幾率為80%和90%。

洪都拉斯是台當局僅剩的15個「友邦」之一，今年以來有關雙方關係不穩的消息不時傳出。5月10日，洪都拉斯衞生部表示，薩爾瓦多將幫助該國突破地緣政治藩籬，從中國大陸購買疫苗；總統埃爾南德斯更是直言，為了買到中國大陸研發的疫苗，願意在中國大陸開設商務辦事處作為「外交橋樑」。9月，洪都拉斯總統候選人卡斯特羅表示，若其所在政黨勝選，將與北京建交。