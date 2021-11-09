本港近年積極推動「再工業化」，特首林鄭月娥早前在施政報告中提出借力深圳高科技生態圈優勢的香港「北部都會區」規劃，生產力促進局（下稱「生產力局」）昨公布的一項研究指出，有逾五成受訪港企有意將生產線遷回或擴展至本港，不少受訪企業認為「新一代半導體」是香港極具潛力的再工業化新興產業，長遠可透過「北部都會區」匯聚整個新一代半導體產業鏈。建議香港可瞄準市場對第三代半導體的需求加以發展，配合國家政策及港府的支持，吸引世界各地半導體企業落戶香港。 ●香港文匯報記者 莊程敏

●生產力局黎少斌(左)稱，今次研究發掘出「新一代半導體」為香港另一個極具潛力發展的新興產業。旁為港大經管學院經濟學教授鄧希煒。

國策及「北都」契機 逾半港企擬在港建廠

本港近年積極推動「再工業化」，特首林鄭月娥早前在施政報告中提出借力深圳高科技生態圈優勢的香港「北部都會區」規劃，生產力促進局（下稱「生產力局」）昨公布的一項研究指出，有逾五成受訪港企有意將生產線遷回或擴展至本港，不少受訪企業認為「新一代半導體」是香港極具潛力的再工業化新興產業，長遠可透過「北部都會區」匯聚整個新一代半導體產業鏈。建議香港可瞄準市場對第三代半導體的需求加以發展，配合國家政策及港府的支持，吸引世界各地半導體企業落戶香港。 ●香港文匯報記者 莊程敏

港府近年提出「再工業化」，以新技術和智能生產為基礎，為經濟帶來更新和多元的增長點。生產力局聯同香港大學於7月至9月期間，以問卷訪問184間從事食品、健康及綠色科技的本地企業，匯聚分析成《香港再工業化研究》。調查顯示，52%受訪企業有意將生產線遷回或擴展至本港，但制約條件是香港沒有足夠的空間建立自動化生產線，同時卸貨區太細以及廠廈樓底太矮；另外有58%表示有投入資金作行業相關研發，但只有16%企業有意將研發工作遷往香港。另外，只有28%企業預期未來一至兩年內可在香港找到工業4.0相關的人才從事研發工作。

建立芯片中心 匯聚產業鏈

生產力局首席數碼總監黎少斌指，除了之前一直提到的食品、健康及綠色科技等再工業化潛力行業外，今次的研究更發掘出香港另一個極具潛力發展的新興產業—新一代半導體。港大邀請了本地多間大型企業進行焦點小組討論，發現不少企業認為「新一代半導體」為再工業化極具潛力發展的新興產業。業界認為香港可瞄準市場對第三代半導體的需求加以發展，如建立芯片設計中心，從事集成電路（IC）設計、製造；芯片封裝、測試；下游產品生產及銷售。

業界認為，目前全球正面對芯片短缺問題，國家正有意發展自主擁有的新一代半導體技術及全套供應鏈，同時，「十四五」規劃綱要明確支持香港發展成為國際創科中心。短期而言，香港可配合國家政策，吸引世界各地半導體相關企業落戶；長遠則可透過「北部都會區」，以港府的支持政策，及靠近深圳的創科集聚效應，匯聚整個新一代半導體產業鏈，將可有利香港再工業化的發展。

港擁多項優勢吸各地企業

那麼，香港發展新一代半導體方面有何優勢？黎少斌指出，香港作為外循環的核心樞紐，本地大學科研基礎扎實，香港最靠近世界最大的半導體消費市場—中國內地，香港可以大灣區為切入點，融入國家發展大局充分發揮內外循環優勢。加上香港擁有良好的知識產權保護制度，絕對有優勢吸引新一代半導體廠商來港設廠。他說，其實半導體工業是香港上世紀八十、九十年代的傳統工業，香港本身就有不少從事半導體業務的公司，生產應用於鐘錶、計算機及家電等產品的集成電路，本地OEM廠商並為世界知名品牌承接許多重要部件；而「香港製造」也是品牌的信心保證。

三大行業科技轉型潛力巨

黎少斌又指，科技轉型為世界的大勢所趨，今次《香港再工業化研究》集中於較具潛力的三大行業：於食品科技方面，未來科技當中包括不少利用合成生物製作的食物或物料，利用科研及創新思維有望可製作食品之餘，同時可減少不同環保問題；健康科技方面，可優化中、西藥生產及拓展疫苗生產及生命科學；環保方面，研究發現超過六成綠色企業在港設立生產線的空間需要超過一萬平方呎，主因是香港回收業未有利用先進技術。如能善用科技，無論用地及生產成本均可有望降低。

他補充，企業若能了解更多有關發展工業4.0技術及智能製造的優勢及可行性，相信會提升它們考慮為企業升級轉型的信心，及支持傳統工業於這數碼年代可持續發展。