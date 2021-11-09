10月25日，香港文匯報踢爆周小龍與公司女下屬疑似偷情一事。周小龍與女方一度「潛水」多日。前幾天周小龍又「浮出水面」，接受一些黃媒訪問，除繼續抹黑政府和警隊外，卻始終沒有正面回應被指涉嫌偷情的事宜。上周，周在社交平台中表示，希望能與支持者「見個面」。知情者透露，由於其零售業務本身已生意不景，再加上「疑似偷情」事件重創其「兒童品牌」形象，周小龍被迫要繼續高調死撐，企圖再次獲得「黃絲」支持。

冇人合照 自己呆站

本月5日，周小龍突然在其社交平台發文稱「決定每次去舖頭都會預先通知大家，希望可以見個面，影張相，請你飲杯咖啡」。他並刻意透露某日會在某分店等候，香港文匯報記者當日到現場觀察，發現店內只有極少顧客，而周小龍本人，除偶爾有黃媒記者到場訪問外，並沒有人與他「影張相」，更無「飲咖啡」，大多時間都在店內櫃枱前呆站。

知情者指出，周小龍日前在接受黃媒訪問時，一方面刻意高調繼續撐暴，但另一方面又不敢正面回應被曝光疑似偷情事件，反指是「摧毀自由發聲的人」。實際情況是，香港國安法實施後，不少生產商認為周根本是個「政治商人」，而其撐暴煽暴行為，也肯定會牽連生意夥伴，於是紛紛與其割席，「邊有人夠膽同佢合作呢？」由於近期其婚外情事件曝光，令他的生意、家庭及人際關係「處處撞板」，這次藉與「支持者」訴苦之機企圖做澄清，「作為生意人，呢種方式只不過係一種營銷手段。」●香港文匯報記者 張得民