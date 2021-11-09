食品供應商一名男送貨員去年2月在送香腸到黃竹坑香港警察學院途中，於網上社交平台發布訂單照，並配上「我要你哋全部畢唔到業」字句 ，他早前否認一項刑事恐嚇罪受審。案件昨日在東區裁判法院裁決，裁判官劉綺雲指被告供詞不可信、不可靠，使用的涉案賬戶有400多名追蹤者，必然知道動態內容會透過其他途徑發放至朋友以外人士，包括學警，明顯有意圖向警方作出威嚇而使學警受驚及擔心健康問題，遂裁定被告罪成，還押至11月24日判刑，惟明言案情嚴重，不會考慮判處社會服務令。●香港文匯報記者 葛婷

●被告楊惠俊於網上發布威脅警察學員的言論，被裁定一項刑事恐嚇罪成。圖為香港警察學院舉行結業會操。 資料圖片

IG發帖稱「要你哋畢唔到業」 官：案情嚴重不判社服令

食品供應商一名男送貨員去年2月在送香腸到黃竹坑香港警察學院途中，於網上社交平台發布訂單照，並配上「我要你哋全部畢唔到業」字句 ，他早前否認一項刑事恐嚇罪受審。案件昨日在東區裁判法院裁決，裁判官劉綺雲指被告供詞不可信、不可靠，使用的涉案賬戶有400多名追蹤者，必然知道動態內容會透過其他途徑發放至朋友以外人士，包括學警，明顯有意圖向警方作出威嚇而使學警受驚及擔心健康問題，遂裁定被告罪成，還押至11月24日判刑，惟明言案情嚴重，不會考慮判處社會服務令。●香港文匯報記者 葛婷

被告楊惠俊（21歲），被控於2020年2月12日威脅會使警察學員的人身遭受損害，意圖使警察學員受驚。

被告認「唔鍾意警察」

對於被告在被捕後於警方警誡下，聲稱案發時只是一時「心血來潮寫幾句」，以及因「一時貪玩才放上Instagram」。裁判官劉綺雲明言不接納，指被告的警誡供詞曾承認「唔鍾意警察」，顯示他受負面情緒影響，與他為自己開脫的「貪玩」等較正面理由並非一致。另外被告在發布動態內容前將送貨單據摺疊，以隱藏送貨人身份，明顯是經選擇、思量及計劃進行。因而裁定被告供詞不可信、不可靠。

辯方指，被告涉案賬戶追蹤者之一的證人吳達強，當日在看到被告發布有關照片及文字後，擔心案發時就讀警察學院的友人柯秉派「食咗啲嘢可能會對佢有害」，遂截圖轉發予對方，柯隨後回覆「今日早餐食腸仔」，吳再覆「Haha」意指「咁大整蠱」，顯示吳並不擔心柯會受人身傷害。

劉官反駁指，從上文下理來看，吳的確是在擔心友人，且吳的回覆與無擔心沒有牴觸，亦不等於他相信截圖只是戲言。

辯方又質疑學警葉浚軒供稱在看到截圖時受驚，認為香腸被做了手腳，與同儕都擔心生命有危險，但為何沒有追查事件，甚至延至翌日才告知長官。劉官則指，學警在學堂內不被允許四處走動，加上當日沒有學警進食後感不適，故沒即時作出反應屬可理解，遂接納控方證人的證供。

有意令學警受驚擔心健康

劉官最後指，被告使用涉案Instagram賬戶有一段時間，有逾400名追蹤者，人數眾多，他必然知道在公開發帖後，追蹤者會把帖文轉發給其他人，包括學警，從而使他們知悉及擔心健康問題。發帖更配圖及寫上「我要你哋全部畢唔到業」的字句，明顯意味着香腸被不當處理，明顯有意圖威脅學警無法畢業，認為被告的說話不是戲言，裁定他罪名成立，還柙至11月24日判刑，以索取背景報告。

辯方一度要求索取社會服務令報告，但劉官明言案情嚴重，不會考慮判處社會服務令。