周慕慈醫生作供指，事主早於2017年被診斷患上冠心病，身上3條血管嚴重閉塞，加上癡肥、糖尿病、高血壓、每日吸3包煙等一系列冠心病誘因，醫生曾多次建議到心臟科求醫，惟事主沒有即時跟從。周指出，事主沒有控制上述誘因，且未曾施行手術打通閉塞的血管，導致冠狀動脈慢性粥樣硬化的情況惡化。另從過往幾年的心電圖可見，事主於2015年至2021年期間曾試過心肌梗塞。

香港文匯報訊（記者 葛婷）63歲消防工程顧問公司男東主李宇根，今年2月26日在佐敦官涌體育館疫苗接種中心接種第一劑科興疫苗後，同月28日凌晨離世，成為本港首宗在接種新冠疫苗後死亡個案，有關死因庭研訊昨日繼續。控方專家證人、心臟科專科醫生周慕慈作供指事主本身為長期冠心病患者，早於2015年已出現心肌梗塞，由事主入院的各項醫療記錄推斷，認為他在打針前兩三周已發生心肌梗塞，加上打針後並無急性過敏反應或不良副作用，故可排除接種疫苗與其死亡有直接關係。

周慕慈醫生作供指，事主早於2017年被診斷患上冠心病，身上3條血管嚴重閉塞，加上癡肥、糖尿病、高血壓、每日吸3包煙等一系列冠心病誘因，醫生曾多次建議到心臟科求醫，惟事主沒有即時跟從。周指出，事主沒有控制上述誘因，且未曾施行手術打通閉塞的血管，導致冠狀動脈慢性粥樣硬化的情況惡化。另從過往幾年的心電圖可見，事主於2015年至2021年期間曾試過心肌梗塞。

接種科興前心口翳悶多月

此外 ，根據死者生前的醫療記錄顯示，其於今年2月26日接種首劑科興疫苗前，已經持續多月出現心口翳悶，可以推斷他心絞痛和心臟衰竭於打針前數月已經發生。而事主打針後兩日到伊利沙伯醫院急症室求醫時，並無突發性心肌梗塞，因其心電圖顯示死者生前並無片段性上升及肌肉酵素上升，推斷事主應在離世前兩三周出現心肌梗塞，並因突發性心臟衰竭入院。至於事主當日報稱氣促惡化而求醫，是因急性肺水腫。

死因裁判官問周慕慈醫生，接種疫苗會否令心肌梗塞併發症惡化，周指事主本身的病情嚴重，已有足夠理由引起併發症，認為裁判官指的情況極不可能出現，但亦不能完全排除其可能性。

應知自己有心臟問題

裁判官又問周，事主可能不夠了解自己的身體狀況，不知道自己當時患心肌梗塞，也可能以為自己有定時服藥，以為病情受控，便去接種新冠疫苗。周指「好難答假設性問題」，但理論上自2017年起，應有很多人曾經告訴事主患有冠心病，認為死者生前不可能不知自己有心臟問題。

周又引述兩份有關科興疫苗接種的對照實驗報告，指實驗結果反映接種者普遍只會感到疲倦、頭痛、肌肉痛等等，很少人會出現敏感，但承認兩份實驗報告有限制，未必能反映長者或嚴重長期病患的情況。據死者的解剖報告則披露，死者因急性心肌梗塞，引致急性肺水腫而亡。