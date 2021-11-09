林鄭月娥上周三接受教育評議會專訪，就多項教育議題交換意見。對於本港學齡人數下降，部分學校面臨殺校危機，林鄭月娥表明今次的人口變化屬結構性問題，不能如以往般採取過渡性措施處理，亦不能不斷降低「開班線」人數解決問題，直言學校「無可避免地要汰弱留強」。

●林鄭月娥（右二）上周接受教育評議會專訪，就多項教育議題交換意見。 受訪者供圖

香港文匯報訊（記者 姬文風）因應出生率下降、疫情影響跨境學童來港上學等因素影響，本港教界面臨縮班殺校危機。行政長官林鄭月娥日前接受教育評議會專訪時直言，今次學生人數屬結構性問題，學校汰弱留強將無可避免，但建議可將部分學校搬遷到施政報告中提出發展的「北部都會區」，料當局於明年首季會提出更清晰方案。

林鄭月娥上周三接受教育評議會專訪，就多項教育議題交換意見。對於本港學齡人數下降，部分學校面臨殺校危機，林鄭月娥表明今次的人口變化屬結構性問題，不能如以往般採取過渡性措施處理，亦不能不斷降低「開班線」人數解決問題，直言學校「無可避免地要汰弱留強」。

為降低學生人數結構性下跌所帶來的影響，她表示已責成教育局提交計劃，同時因應施政報告提出發展「北部都會區」，考慮策略性地把部分學校遷往新發展區。此外，政府也帶頭停辦部分官校，如教育局早前宣布停辦廣東道官立小學與香島道官立小學，並重置筲箕灣東官立中學至西貢區。

對於教評會提出，開放非本地生來港自費入讀公營學校開拓學生源，林鄭月娥認為，辦學團體更宜考慮北上辦學，包括學前教育及特殊教育等，以滿足大灣區港人子女的就學需要。

教評會又建議可參考鄰近國家及地區做法，落實「一校一醫護」，讓學校按情況設立駐校醫生、護士或中醫師。林鄭月娥認同有設立需要，又認為本港可探討在「一校兩社工」政策彈性處理，讓學校按校情選擇是否把其中一名社工資源，轉為醫護人員。