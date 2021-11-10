近日，國家主席習近平夫人、聯合國教科文組織促進女童和婦女教育特使彭麗媛接受聯合國教科文組織《信使》雜誌特刊書面專訪。彭麗媛表示，希望各國政府以及越來越多的國際組織、民間機構、熱心人士積極行動起來，通過教育為女性賦能，推動女童和婦女教育取得更大發展。

國家主席習近平夫人、聯合國教科文組織促進女童和婦女教育特使彭麗媛（新華社資料圖）

彭麗媛表示，消除貧困和實現性別平等是全人類的共同理想，更是全世界女性的共同企盼。經過不懈努力，中國實現了消除絕對貧困的目標，教育減貧是其中十分重要的措施。我們應該更加堅定推動女童和婦女教育的決心，努力讓更多女性接受良好教育，為實現聯合國2030年可持續發展目標貢獻力量。當前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，不讓一個女童因疫情掉隊，是我們的共同心愿。我們要團結合作、加大投入、探索創新，共同應對挑戰。

彭麗媛說，教科文組織發起「教育的未來」倡議很有意義。未來的教育可以着重幫助人們提高人與自然和諧共生的能力，與不同國家、不同文化背景的人和諧相處的能力，以及學習創新和運用新科技的能力，相信未來的世界將因教育而更加精彩。女性是推動人類文明發展、共創人類美好未來的重要力量，希望各國政府以及越來越多的國際組織、民間機構、熱心人士積極行動起來，通過教育為女性賦能，推動女童和婦女教育取得更大發展，為推動構建人類命運共同體注入源源動力。

彭麗媛指出，2015年，中國同教科文組織合作設立女童和婦女教育獎。近年來，這一獎項正持續發揮着積極影響力。中國將繼續同教科文組織合作辦好第二期女童和婦女教育獎。作為聯合國教科文組織促進女童和婦女教育特使，我願繼續履行好特使職責，與大家攜手同行，讓更多的孩子和姐妹們心中有愛、眼中有光、腳下有力量。

《信使》雜誌是聯合國教科文組織創辦的旗艦刊物。今年是聯合國教科文組織成立75周年，《信使》雜誌出版特刊，旨在聚焦當今世界教育面臨的主要挑戰並提出因應方略。

（來源：央視新聞）