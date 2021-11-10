美國航天局局長比爾·納爾遜說，在美國新登月計劃「阿耳忒彌斯」下，該機構將美國宇航員再次送上月球的時間不早於2025年。這比美國上屆政府宣布的時間推遲一年。

美國航天局局長比爾·納爾遜9日說，在美國新登月計劃「阿耳忒彌斯」下，該機構將美國宇航員再次送上月球的時間不早於2025年。這比美國上屆政府宣布的時間推遲一年。

據新華社報道，美國航天局發布公報稱，該局官員通過視頻記者會介紹了「阿耳忒彌斯」計劃面臨的挑戰和最新進展。納爾遜說，盡快讓宇航員安全重返月球是該機構首要任務，然而「考慮到最近的訴訟和其他因素，『阿耳忒彌斯』計划下的首次人類登月可能不會早於2025年」。

今年4月，美國航天局授予太空探索技術公司價值29億美元的合同，選擇該公司開發的「人類登陸系統」運送美國宇航員再次登陸月球。競標失敗的藍色起源公司提起訴訟，不過日前法院已駁回。

在宇航員登陸前，美國航天局將進行代號為「阿耳忒彌斯1號」的無人繞月飛行測試和代號為「阿耳忒彌斯2號」的載人繞月飛行測試。納爾遜介紹說，按目前計劃，「獵戶座」飛船從2012財年到不晚於2024年5月開展首次載人飛行測試的開發成本為93億美元，「阿耳忒彌斯2號」任務將把搭乘「獵戶座」飛船的宇航員送往月球以外約6.4萬公里遠的深空再返回地球。

「美國航天局計劃未來至少開展10次登月。」納爾遜說。據介紹，「阿耳忒彌斯」計劃的調整將不影響該計劃後續任務以及月球軌道平台「深空門戶」的建造。

「阿耳忒彌斯」是希臘神話中月神的名字，也是美國上屆政府宣布的重返月球計劃的名稱，最初計劃是2024年讓2名宇航員登陸月球。