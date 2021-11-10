維也納大屠殺紀念墻落成

奧地利首都維也納的大屠殺紀念墻9日正式落成，以此緬懷大屠殺中的遇難者。據介紹，紀念墻上銘刻了1938年至1945年間遇難的64,440名奧地利猶太人的名字。奧地利總理沙倫貝格、遇難者家屬及各界代表出席了落成儀式。（新華社/美聯社）
奧地利首都維也納的大屠殺紀念墻9日正式落成，以此緬懷大屠殺中的遇難者。據介紹，紀念墻上銘刻了1938年至1945年間遇難的64,440名奧地利猶太人的名字。奧地利總理沙倫貝格、遇難者家屬及各界代表出席了落成儀式。（新華社/美聯社）
奧地利首都維也納的大屠殺紀念墻9日正式落成，以此緬懷大屠殺中的遇難者。據介紹，紀念墻上銘刻了1938年至1945年間遇難的64,440名奧地利猶太人的名字。奧地利總理沙倫貝格、遇難者家屬及各界代表出席了落成儀式。（新華社/美聯社）
奧地利首都維也納的大屠殺紀念墻9日正式落成，以此緬懷大屠殺中的遇難者。據介紹，紀念墻上銘刻了1938年至1945年間遇難的64,440名奧地利猶太人的名字。奧地利總理沙倫貝格、遇難者家屬及各界代表出席了落成儀式。（新華社/美聯社）
奧地利首都維也納的大屠殺紀念墻9日正式落成，以此緬懷大屠殺中的遇難者。據介紹，紀念墻上銘刻了1938年至1945年間遇難的64,440名奧地利猶太人的名字。奧地利總理沙倫貝格、遇難者家屬及各界代表出席了落成儀式。（新華社/美聯社）
奧地利首都維也納的大屠殺紀念墻9日正式落成，以此緬懷大屠殺中的遇難者。據介紹，紀念墻上銘刻了1938年至1945年間遇難的64,440名奧地利猶太人的名字。奧地利總理沙倫貝格、遇難者家屬及各界代表出席了落成儀式。（新華社/美聯社）
奧地利首都維也納的大屠殺紀念墻9日正式落成，以此緬懷大屠殺中的遇難者。據介紹，紀念墻上銘刻了1938年至1945年間遇難的64,440名奧地利猶太人的名字。奧地利總理沙倫貝格、遇難者家屬及各界代表出席了落成儀式。（新華社/美聯社）
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