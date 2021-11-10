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人們在國家會展中心（上海）內佈置的進博會吉祥物「進寶」前拍照。（新華社）
11月10日，在國家會展中心（上海）舉行的第四屆中國國際進口博覽會閉幕。受疫情等因素影響，本屆進博會按一年計意向成交金額707.2億美元，比上屆略降2.6%。
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會者在國家會展中心（上海）拍照留念。（新華社）
11月10日，在國家會展中心（上海）舉行的第四屆中國國際進口博覽會閉幕。受疫情等因素影響，本屆進博會按一年計意向成交金額707.2億美元，比上屆略降2.6%。
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觀眾在進博會技術裝備展區參觀。（新華社）
11月10日，在國家會展中心（上海）舉行的第四屆中國國際進口博覽會閉幕。受疫情等因素影響，本屆進博會按一年計意向成交金額707.2億美元，比上屆略降2.6%。
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參會者在進博會消費品展區了解美粧產品。（新華社）
11月10日，在國家會展中心（上海）舉行的第四屆中國國際進口博覽會閉幕。受疫情等因素影響，本屆進博會按一年計意向成交金額707.2億美元，比上屆略降2.6%。
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進博會消費品展區一展臺工作人員在演示新品。（新華社）
11月10日，在國家會展中心（上海）舉行的第四屆中國國際進口博覽會閉幕。受疫情等因素影響，本屆進博會按一年計意向成交金額707.2億美元，比上屆略降2.6%。
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第四屆進博會技術裝備展區。（新華社）
11月10日，在國家會展中心（上海）舉行的第四屆中國國際進口博覽會閉幕。受疫情等因素影響，本屆進博會按一年計意向成交金額707.2億美元，比上屆略降2.6%。
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一家展商在進博會食品及農產品展區展示互動遊戲。（新華社）
11月10日，在國家會展中心（上海）舉行的第四屆中國國際進口博覽會閉幕。受疫情等因素影響，本屆進博會按一年計意向成交金額707.2億美元，比上屆略降2.6%。
11月10日，在國家會展中心（上海）舉行的第四屆中國國際進口博覽會閉幕。受疫情等因素影響，本屆進博會按一年計意向成交金額707.2億美元，比上屆略降2.6%。
責任編輯： 許宣白
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