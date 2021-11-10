大公文匯全媒體報道：立法會換屆選舉提名期10月30日展開，為期兩周。選舉將於12月19日舉行，由地方選區、功能界別和選舉委員會界別選出共90名議員。選舉事務處今日（10日）表示，10個地方選區、28個功能界別及選舉委員會界別的選舉主任，今日共接獲18份提名表格。至今累計接獲139份提名表格，包括地區直選30份、功能界別61份、選委會界別48份。
地區直選方面，今日接獲4份提名表格，包括參選香港島東的潘焯鴻；參選九龍東的陳進雄；參選九龍西的馮檢基；參選新界西北的第六屆立法會議員田北辰。
功能界別方面，今日接獲12份提名表格，包括參選鄉議局的區議員莫錦貴；參選教育界的林日豐、朱國強、丁健華；參選會計界的執業會計師文思怡及會計師黃宏泰；參選醫療衞生界的何崇漢；參選建築、測量、都市規劃及園境界的第六屆立法會議員謝偉銓；參選社會福利界的商人葉湛溪（溪哥）；參選地產及建造界的趙式浩及龍漢標；參選商界（第一）的姚逸明。
選委會界別方面，今日接獲2份提名表格，包括港區全國人大代表、全國婦聯執委、執業律師陳曼琪及香港特區政府投資推廣署前署長盧維思。
2021年立法會換屆選舉接獲的提名
（截至11月10日）
地區直選：
香港島東：吳秋北、廖添誠、梁熙、潘焯鴻
香港島西：方龍飛、陳學鋒、葉劉淑儀
九龍東：鄧家彪、顏汶羽、陳進雄
九龍中：李慧琼、譚香文、楊永杰
九龍西：鄭泳舜、梁文廣、馮檢基
新界北：劉國勳、沈豪傑、張欣宇
新界東南：李世榮、蔡明禧、林素蔚
新界西南：陳恒鑌、陳穎欣、劉卓裕
新界西北：周浩鼎、田北辰
新界東北：陳克勤、李梓敬、黃頴灝
功能界別：
鄉議局：劉業強、莫錦貴
漁農界：何俊賢、楊上進
保險界：陳健波、陳照男
航運交通界：易志明、陳宗彝
教育界：林日豐、朱國強、丁健華
法律界：林新強、陳曉鋒
會計界：黃俊碩、文思怡、黃宏泰
醫療衞生界：陳永光、龐愛蘭、林哲玄、何崇漢
工程界：盧偉國
建築、測量、都市規劃及園境界：謝偉銓
勞工界：郭偉強、梁子穎、周小松、李廣宇
社會福利界：朱麗玲、狄志遠、葉湛溪
地產及建造界：趙式浩、龍漢標
旅遊界：姚柏良、馬軼超
商界（第一）：林健鋒、姚逸明
商界（第二）：廖長江、葉永成
商界（第三）：游偉光、嚴剛
工業界（第一）：梁日昌、梁君彥
工業界（第二）：吳永嘉、羅程剛
金融界：陳振英、陳志輝
金融服務界：李惟宏、張華峰
體育、演藝、文化及出版界：蘇惠良、霍啟剛
進出口界：黃英豪、李志峰
紡織及製衣界：陳祖恒、鍾國斌
批發及零售界：邵家輝、林至頴
科技創新界：邱達根、吳池力
飲食界：張宇人、徐汶緯
港區全國人大代表、全國政協委員及有關全國性團體代表界：謝曉虹、陳勇
選舉委員會界別：
盛智文、陳月明、李浩然、林琳、黃元山、劉智鵬、譚岳衡、黃梓謙、李鎮強、江玉歡、曾瀞漪、梁美芬、陳紹雄、鄧飛、周文港、吳傑莊、林順潮、陳仲尼、林振昇、梁毓偉、陸瀚民、馮煒光、孫偉勇、陳家珮、容海恩、簡慧敏、陳沛良、林智遠、黃國、陸頌雄、蔡永強、麥美娟、陳凱欣、郭玲麗、陳凱榮、葛珮帆、張國鈞、刁勝洪、馬逢國、管浩鳴、謝偉俊、洪雯、屠海鳴、林筱魯、何君堯、孫東、陳曼琪、盧維思
評論