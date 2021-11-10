行政長官林鄭月娥上月初發表本屆任內最後一份《施政報告》，林鄭今日（10日）到訪沙田官立中學，向中小學代表致送《2021年施政報告》資料冊，與現場和線上約2000名中小學生就《2021年施政報告》交流，聆聽學生提出的意見，回應提問。

林鄭到訪沙田官立中學，向中小學代表致送《2021年施政報告》資料冊。（政府新聞處）

大公文匯全媒體報道：行政長官林鄭月娥上月初發表本屆任內最後一份《施政報告》，林鄭今日（10日）到訪沙田官立中學，向中小學代表致送《2021年施政報告》資料冊，與現場和線上約2000名中小學生就《2021年施政報告》交流，聆聽學生提出的意見，回應提問。

林鄭月娥在教育局局長楊潤雄和沙田官立中學校長林月華陪同下，向在場約90位來自沙田官立中學和馬頭涌官立小學（紅磡灣）的學生，及線上來自30所官立中學和五所官立小學約2000名學生介紹《2021年施政報告》的內容。在一個多小時的交流中，學生反應踴躍，共有16位學生發言，其中很多位關心北部都會區發展，其他亦提出有關土地房屋、創新科技、減碳排放、文化藝術，以至「一國兩制」、憲法和基本法教育及國家安全等範疇的意見和問題。

林鄭月娥表示，隨着香港國安法的制定實施和選舉制度完善，「一國兩制」重回正軌，香港迎來良好局面，是重新出發、謀劃未來的時候。北部都會區是《2021年施政報告》重點，對推動創科、現代服務業發展起關鍵作用，會加強香港與深圳的合作，未來將提供大量就業機會，為青年人開拓無限發展空間。香港力爭在2050年前達致碳中和，積極推動深度減碳工作，鼓勵青年人積極參與。

林鄭月娥特別安排向全港約1200所中小學及特殊學校贈送中文及英文版各一套的《施政報告》資料冊，助學生更好掌握香港未來的社會和經濟發展，教育局將於明日起陸續送遞資料冊到各學校。

林鄭在教育局局長楊潤雄（右）陪同下，向師生簡介資料冊內容。（政府新聞處）

林鄭與學生就《2021年施政報告》交流。（政府新聞處）

林鄭與學生就《2021年施政報告》交流。（政府新聞處）