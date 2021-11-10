一直以來，長春新區緊抓項目建設，堅持「項目立區」「項目為王」，有效拉動投資、促進轉型、增強後勁，引領和支持經濟社會發展，為實現高質量發展注入新動能。

新區開發建設，重大項目是「頂樑柱」。這一理念，是長春新區上下的思想共識和行動共識。

一直以來，長春新區緊抓項目建設，堅持「項目立區」「項目為王」，有效拉動投資、促進轉型、增強後勁，引領和支持經濟社會發展，為實現高質量發展注入新動能。

在長春新區北湖科技開發區北遠達大街延長線上，一座創新產業園正在加緊建設，這就是長春新區北湖科技開發區創新產業園。

該項目由龍翔投資控股集團有限公司投資建設，項目建成後將為長春新區北湖科技開發區提供全新的產業平台。「長春新區北湖科技開發區創新產業園項目總投資12.4億元（人民幣，下同），佔地23.5萬平方米，建築面積31.5萬平方米，項目分為東、西兩個園區，主要建設智能製造產業園、醫藥與健康產業園。」龍翔(長春)貿易有限公司董事長兼總經理韓強介紹說，項目東區為智能製造產業園，佔地面積約12.2萬平方米，地上建築面積約14.8萬平方米、13棟建築，地下建築面積約1.5萬平方米，主要為停車場及設備用房;項目西區為醫藥與健康產業園，佔地面積約11.3萬平方米，地上建築面積約13.6萬平方米，共13棟建築，地下建築面積約1.6萬平方米，項目地上26棟建築，16棟為標準廠房，4棟為研發中心，6棟為配套用房。

長春新區北湖科技開發區創新產業園項目位於長春新區北湖科技開發區東北部交通樞紐區域，「三路七橋」竣工通車後，園區距離長春新區管委會約10公里，駕車僅需要10分鐘。同時，京哈、哈大、長琿城際等鐵路以及京哈、琿烏等高速公路和102國道貫穿項目周邊，緊鄰中歐班列(長春-漢堡)鐵路貨站，可依託國家幹線機場——長春龍嘉國際機場實施空中運輸，與東北其他地區、京津冀地區以及東北亞周邊國家人員貨物往來便利。

天氣日漸轉冷，但長春新區北湖科技開發區創新產業園項目建設依舊熱度不減。施工班組分工明確，幹勁兒十足，塔吊、卡車等大型機械設備也開足馬力，有條不紊地調運着鋼筋等建材。「目前項目整體工程已完成80%，正在進行外立面施工，我們組織600餘名工人同步施工，而且今年冬季不停工，保障企業順利入駐。」韓強說，建設、施工單位將大力發揚不怕吃苦、敢於拚搏的工作精神，採取更加有力有效的措施，堅決打好冬季施工攻堅戰，全力以赴保障項目建設快速有序推進，確保企業順利入駐。

產業園要發展，招商是關鍵。「創新產業園項目依託長春新區醫藥健康、航天信息、光電信息、先進裝備製造四大主導產業，重點發展醫藥健康與高端智能製造產業，我們將全力抓好招商引資、項目建設，優化配套服務、內部管理等工作機制，努力將創新產業園打造成北湖開發區、乃至新區科技創新、產業集群發展的新引擎。」韓強說，龍翔集團將加快推進項目建設，強化招商助推產業集聚，依託新區招商部門，以產業園為載體，突出招大引強扶優，圍繞新區主導產業，積極開展精準招商、專業招商、產業招商，加快企業落位、產業集聚。

一個產業園項目，就是一個產業「磁石」，一旦建成投產，未來可能形成一個產業集群。「項目投入使用後預計實現年均營業額20億元、利潤4億元。」韓強說，長春新區北湖科技開發區創新產業園項目將為北湖科技開發區提供全新的產業平台，節約利用土地資源，創造更多的稅收和就業，達到產業集聚和升級的作用，提升區域綜合價值，成為北湖科技開發區提升產業能級、拉升區域經濟、塑造城市形象的重要引擎。