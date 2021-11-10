深圳市2022年服務「雙區」建設專項招錄公務員，5個定向港澳選拔職位共有165人報名，其中，最熱門崗位為深圳市寶安區發展和改革局的大灣區金融研究。

（香港文匯網記者 郭若溪）11月10日，記者從深圳市考試院獲悉，截至9日9時，深圳市2022年服務「雙區」建設專項招錄公務員已確認職位人數為42341人。在已統計公布的信息中，5個定向港澳選拔職位共有165人報名，其中，最熱門崗位為深圳市寶安區發展和改革局的大灣區金融研究，共55人報考，錄取1人。該職位招錄學歷要求為大學本科及以上，研究生專業要求應用經濟學，本科專業要求金融學類轉專業，考試科目除《行政職業能力測驗》、《申論》（Ⅰ類）外，還需要進行《金融素質測試》。錄用後將從事相關金融產業發展規劃、政策研究和項目管理等相關工作。

5個定向港澳招錄崗位 報考人數（截至11月9日9時）

深圳市羅湖區教育局招錄的中小學教育管理崗位，是第二熱門崗，共44人報考，錄取1人。該崗位要求學歷大學本科及以上，中國語言文學，新聞傳播學專業，錄用後將從事中小學教育管理工作。目前，報名人數最少的崗位為深圳市南山區粵海街道辦事處的公共服務崗位，僅13人報考。該崗位要求學歷碩士研究生及以上，電子科學與技術、信息與通信工程、公共衞生與預防醫學等專業，錄用後將從事民生事業、健康服務等工作。

根據《深圳市2022年服務「雙區」建設專項招錄公務員公告》，11月11日16:00將截止報名，此前需登錄深圳市考試院專欄（http://hrss.sz.gov.cn/szksy）或深圳市人事考評報名系統（https://hrsspub.sz.gov.cn/nptmis）報名。繳費截止11月15日16:00，考試費為45元/科/人。12月6日10:00後可打印准考證。筆試時間為12月11、12日，屆時將根據考生報名情況、考場安排和筆試科目等確定具體筆試時間，並與廣東省2022年度選調優秀大學畢業生具體筆試時間錯開。