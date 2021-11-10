習近平總書記指出，生態文明建設是關係中華民族永續發展的根本大計。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央開展了一系列根本性、開創性、長遠性工作，推動生態文明建設從實踐到認識發生了歷史性、轉折性、全局性變化。

習近平總書記指出，生態文明建設是關係中華民族永續發展的根本大計。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央開展了一系列根本性、開創性、長遠性工作，推動生態文明建設從實踐到認識發生了歷史性、轉折性、全局性變化。

在習近平生態文明思想指引下，美麗中國建設邁出堅實步伐，人與自然和諧發展的現代化建設新格局正在形成。

今日的中國，大氣質量明顯改善。

2020年全國PM2.5平均濃度為37微克/立方米，比2015年下降28.8%。我國也是世界上第一個大規模開展PM2.5治理的發展中大國。

今日的中國，水環境質量顯著提升。

2020年，地表水優良水體比例，由2015年的66%提高到了83.4%，超過「十三五」目標13.4個百分點。

今日的中國，碳排放強度快速下降。

2020年我國碳排放強度比2005年降低48.4%，超過了向國際社會承諾的40%~45%的目標，二氧化碳排放快速增長的局面基本扭轉。

今日的中國，生態保護穩步推進。

2020年全國森林覆蓋率達到23.04%。90%的陸地生態系統類型、65%的高等植物群落和71%的國家重點保護野生動植物種類得到有效保護。

生態興則文明興，生態衰則文明衰。

黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央把生態文明建設作為統籌推進「五位一體」總體布局和協調推進「四個全面」戰略布局的重要內容，開展一系列根本性、開創性、長遠性工作，提出一系列新理念新思想新戰略。

在推動綠色發展這場深刻的變革中，習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動生態文明建設，總書記國內考察，生態文明建設是一項重要議程。他指出，良好生態環境是最公平的公共產品，是最普惠的民生福祉。他強調，經濟要發展，但不能以破壞生態環境為代價。他要求，要像保護眼睛一樣保護生態環境，像對待生命一樣對待生態環境。

習近平生態文明思想研究中心主任 錢勇：近年來，我國生態文明建設之所以取得歷史性成就、發生歷史性變革，最根本的在於有習近平總書記掌舵領航，有黨中央權威和集中統一領導，有習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平生態文明思想的科學指引。

以習近平生態文明思想為指引，我國生態文明戰略部署不斷加強。黨章中增加「綠水青山就是金山銀山」等內容，生態文明首次寫入憲法，建設美麗中國成為建成社會主義現代化強國的重要目標，污染防治成為全面建成小康社會必須打好的攻堅戰。

體制改革落地見效。40多項涉及生態文明改革方案，對生態文明建設進行全面部署。

一系列重大舉措出台。從劃定生態保護紅線，到建好用好中央生態環境保護督察制度;從堅決打贏污染防治攻堅戰，到推動實現碳達峰碳中和;從保護治理山水林田湖草沙生命共同體，到長江經濟帶「共抓大保護，不搞大開發」，黃河流域「共同抓好大保護，協同推進大治理」，生態文明理念日益深入人心，污染治理力度之大、制度出台頻度之密、監管執法尺度之嚴、環境質量改善速度之快前所未有。

制度的生命力在於執行。中央生態環境保護督察從全覆蓋，到回頭看，始終堅持督到位、盯到底，不徹底解決絕不鬆手。

人不負青山，青山定不負人。

在習近平生態文明思想指引下，作為污染防治攻堅戰的標誌性重大戰役，藍天、碧水、凈土保衛戰取得階段性成效，2020年，全國地級及以上城市優良天數比例達到了87%，比2015年提高5.8個百分點;劣V類水體比例由2015年的9.7%下降到只有0.6%;受污染耕地安全利用率和污染地塊安全利用率雙雙超過90%。

河南省三門峽市攝影愛好者 石旭民：現在水清了，天藍了，各種鳥類多了起來，我們生活在鳥語花香的環境中，感到十分幸福。

綠色轉型，鳳凰涅槃。

如今，生產方式更加綠色。我國供給側結構性改革深入推進，產業結構不斷優化，一大批高污染企業有序退出，京津冀及周邊地區「散亂污」企業整治力度空前;能源消費結構日趨低碳化，我國成為世界利用新能源和可再生能源第一大國。2020年，非化石能源達到15.9%，比2005年提升8.5個百分點;可再生能源發電裝機規模居全球首位。

如今，人們的生活方式也更加綠色。以公交、地鐵為主的城市公共交通日出行量超過2億人次，新能源汽車生產和銷售規模連續6年位居全球第一。

建設美麗家園是人類的共同夢想。

如今，中國已成為全球生態文明建設的重要參與者、貢獻者、引領者，中國認真落實生態環境相關多邊公約或議定書，積极參与和引領全球氣候變化談判進程，為共建地球生命共同體作出重要貢獻。

堅持生態優先，走綠色發展之路。「十四五」期間，我國生態文明建設進入以降碳為重點戰略方向、推動減污降碳協同增效、促進經濟社會發展全面綠色轉型、實現生態環境質量改善由量變到質變的關鍵時期，一個青山常在、綠水長流、空氣常新的美麗中國圖景正在繪就。

(來源：央視新聞)