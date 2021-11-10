大公文匯全媒體報道：警務處聯同消防處及港鐵公司，昨日（9日）於消防及救護學院，舉行代號「高壘」的跨部門化生輻核反恐演習。 演習取景消防及救護學院內的模擬鐵路站「百勝角」，模擬有人於鐵路站內發動化生輻核恐怖襲擊。參與單位包括鐵路應變部隊、東九龍衝鋒隊、爆炸品處理課及消防處危害物質專隊。演習除了測試各單位前線人員應對突發事故及處理化生輻核事故的能力外，亦考驗有關同事的臨場判斷力及專業敏感度，藉此提升警方、消防處及港鐵公司的溝通協調及應變能力。 同時，警隊學長計劃 (內地/海外網絡)成員、少年警訊會員及消防受訓學員亦在演習中扮演市民角色。希望能藉着參與演習，讓青少年更深入了解警務工作的挑戰和反恐工作。
大公文匯全媒體報道：警務處聯同消防處及港鐵公司，昨日（9日）於消防及救護學院，舉行代號「高壘」的跨部門化生輻核反恐演習。 演習取景消防及救護學院內的模擬鐵路站「百勝角」，模擬有人於鐵路站內發動化生輻核恐怖襲擊。參與單位包括鐵路應變部隊、東九龍衝鋒隊、爆炸品處理課及消防處危害物質專隊。演習除了測試各單位前線人員應對突發事故及處理化生輻核事故的能力外，亦考驗有關同事的臨場判斷力及專業敏感度，藉此提升警方、消防處及港鐵公司的溝通協調及應變能力。 同時，警隊學長計劃 (內地/海外網絡)成員、少年警訊會員及消防受訓學員亦在演習中扮演市民角色。希望能藉着參與演習，讓青少年更深入了解警務工作的挑戰和反恐工作。
大公文匯全媒體報道：警務處聯同消防處及港鐵公司，昨日（9日）於消防及救護學院，舉行代號「高壘」的跨部門化生輻核反恐演習。 演習取景消防及救護學院內的模擬鐵路站「百勝角」，模擬有人於鐵路站內發動化生輻核恐怖襲擊。參與單位包括鐵路應變部隊、東九龍衝鋒隊、爆炸品處理課及消防處危害物質專隊。演習除了測試各單位前線人員應對突發事故及處理化生輻核事故的能力外，亦考驗有關同事的臨場判斷力及專業敏感度，藉此提升警方、消防處及港鐵公司的溝通協調及應變能力。 同時，警隊學長計劃 (內地/海外網絡)成員、少年警訊會員及消防受訓學員亦在演習中扮演市民角色。希望能藉着參與演習，讓青少年更深入了解警務工作的挑戰和反恐工作。
大公文匯全媒體報道：警務處聯同消防處及港鐵公司，昨日（9日）於消防及救護學院，舉行代號「高壘」的跨部門化生輻核反恐演習。 演習取景消防及救護學院內的模擬鐵路站「百勝角」，模擬有人於鐵路站內發動化生輻核恐怖襲擊。參與單位包括鐵路應變部隊、東九龍衝鋒隊、爆炸品處理課及消防處危害物質專隊。演習除了測試各單位前線人員應對突發事故及處理化生輻核事故的能力外，亦考驗有關同事的臨場判斷力及專業敏感度，藉此提升警方、消防處及港鐵公司的溝通協調及應變能力。 同時，警隊學長計劃 (內地/海外網絡)成員、少年警訊會員及消防受訓學員亦在演習中扮演市民角色。希望能藉着參與演習，讓青少年更深入了解警務工作的挑戰和反恐工作。
大公文匯全媒體報道：警務處聯同消防處及港鐵公司，昨日（9日）於消防及救護學院，舉行代號「高壘」的跨部門化生輻核反恐演習。 演習取景消防及救護學院內的模擬鐵路站「百勝角」，模擬有人於鐵路站內發動化生輻核恐怖襲擊。參與單位包括鐵路應變部隊、東九龍衝鋒隊、爆炸品處理課及消防處危害物質專隊。演習除了測試各單位前線人員應對突發事故及處理化生輻核事故的能力外，亦考驗有關同事的臨場判斷力及專業敏感度，藉此提升警方、消防處及港鐵公司的溝通協調及應變能力。 同時，警隊學長計劃 (內地/海外網絡)成員、少年警訊會員及消防受訓學員亦在演習中扮演市民角色。希望能藉着參與演習，讓青少年更深入了解警務工作的挑戰和反恐工作。
大公文匯全媒體報道：警務處聯同消防處及港鐵公司，昨日（9日）於消防及救護學院，舉行代號「高壘」的跨部門化生輻核反恐演習。 演習取景消防及救護學院內的模擬鐵路站「百勝角」，模擬有人於鐵路站內發動化生輻核恐怖襲擊。參與單位包括鐵路應變部隊、東九龍衝鋒隊、爆炸品處理課及消防處危害物質專隊。演習除了測試各單位前線人員應對突發事故及處理化生輻核事故的能力外，亦考驗有關同事的臨場判斷力及專業敏感度，藉此提升警方、消防處及港鐵公司的溝通協調及應變能力。 同時，警隊學長計劃 (內地/海外網絡)成員、少年警訊會員及消防受訓學員亦在演習中扮演市民角色。希望能藉着參與演習，讓青少年更深入了解警務工作的挑戰和反恐工作。
大公文匯全媒體報道：警務處聯同消防處及港鐵公司，昨日（9日）於消防及救護學院，舉行代號「高壘」的跨部門化生輻核反恐演習。 演習取景消防及救護學院內的模擬鐵路站「百勝角」，模擬有人於鐵路站內發動化生輻核恐怖襲擊。參與單位包括鐵路應變部隊、東九龍衝鋒隊、爆炸品處理課及消防處危害物質專隊。演習除了測試各單位前線人員應對突發事故及處理化生輻核事故的能力外，亦考驗有關同事的臨場判斷力及專業敏感度，藉此提升警方、消防處及港鐵公司的溝通協調及應變能力。 同時，警隊學長計劃 (內地/海外網絡)成員、少年警訊會員及消防受訓學員亦在演習中扮演市民角色。希望能藉着參與演習，讓青少年更深入了解警務工作的挑戰和反恐工作。
大公文匯全媒體報道：警務處聯同消防處及港鐵公司，昨日（9日）於消防及救護學院，舉行代號「高壘」的跨部門化生輻核反恐演習。 演習取景消防及救護學院內的模擬鐵路站「百勝角」，模擬有人於鐵路站內發動化生輻核恐怖襲擊。參與單位包括鐵路應變部隊、東九龍衝鋒隊、爆炸品處理課及消防處危害物質專隊。演習除了測試各單位前線人員應對突發事故及處理化生輻核事故的能力外，亦考驗有關同事的臨場判斷力及專業敏感度，藉此提升警方、消防處及港鐵公司的溝通協調及應變能力。 同時，警隊學長計劃 (內地/海外網絡)成員、少年警訊會員及消防受訓學員亦在演習中扮演市民角色。希望能藉着參與演習，讓青少年更深入了解警務工作的挑戰和反恐工作。
大公文匯全媒體報道：警務處聯同消防處及港鐵公司，昨日（9日）於消防及救護學院，舉行代號「高壘」的跨部門化生輻核反恐演習。 演習取景消防及救護學院內的模擬鐵路站「百勝角」，模擬有人於鐵路站內發動化生輻核恐怖襲擊。參與單位包括鐵路應變部隊、東九龍衝鋒隊、爆炸品處理課及消防處危害物質專隊。演習除了測試各單位前線人員應對突發事故及處理化生輻核事故的能力外，亦考驗有關同事的臨場判斷力及專業敏感度，藉此提升警方、消防處及港鐵公司的溝通協調及應變能力。 同時，警隊學長計劃 (內地/海外網絡)成員、少年警訊會員及消防受訓學員亦在演習中扮演市民角色。希望能藉着參與演習，讓青少年更深入了解警務工作的挑戰和反恐工作。
大公文匯全媒體報道：警務處聯同消防處及港鐵公司，昨日（9日）於消防及救護學院，舉行代號「高壘」的跨部門化生輻核反恐演習。 演習取景消防及救護學院內的模擬鐵路站「百勝角」，模擬有人於鐵路站內發動化生輻核恐怖襲擊。參與單位包括鐵路應變部隊、東九龍衝鋒隊、爆炸品處理課及消防處危害物質專隊。演習除了測試各單位前線人員應對突發事故及處理化生輻核事故的能力外，亦考驗有關同事的臨場判斷力及專業敏感度，藉此提升警方、消防處及港鐵公司的溝通協調及應變能力。 同時，警隊學長計劃 (內地/海外網絡)成員、少年警訊會員及消防受訓學員亦在演習中扮演市民角色。希望能藉着參與演習，讓青少年更深入了解警務工作的挑戰和反恐工作。
大公文匯全媒體報道：警務處聯同消防處及港鐵公司，昨日（9日）於消防及救護學院，舉行代號「高壘」的跨部門化生輻核反恐演習。 演習取景消防及救護學院內的模擬鐵路站「百勝角」，模擬有人於鐵路站內發動化生輻核恐怖襲擊。參與單位包括鐵路應變部隊、東九龍衝鋒隊、爆炸品處理課及消防處危害物質專隊。演習除了測試各單位前線人員應對突發事故及處理化生輻核事故的能力外，亦考驗有關同事的臨場判斷力及專業敏感度，藉此提升警方、消防處及港鐵公司的溝通協調及應變能力。 同時，警隊學長計劃 (內地/海外網絡)成員、少年警訊會員及消防受訓學員亦在演習中扮演市民角色。希望能藉着參與演習，讓青少年更深入了解警務工作的挑戰和反恐工作。
大公文匯全媒體報道：警務處聯同消防處及港鐵公司，昨日（9日）於消防及救護學院，舉行代號「高壘」的跨部門化生輻核反恐演習。 演習取景消防及救護學院內的模擬鐵路站「百勝角」，模擬有人於鐵路站內發動化生輻核恐怖襲擊。參與單位包括鐵路應變部隊、東九龍衝鋒隊、爆炸品處理課及消防處危害物質專隊。演習除了測試各單位前線人員應對突發事故及處理化生輻核事故的能力外，亦考驗有關同事的臨場判斷力及專業敏感度，藉此提升警方、消防處及港鐵公司的溝通協調及應變能力。 同時，警隊學長計劃 (內地/海外網絡)成員、少年警訊會員及消防受訓學員亦在演習中扮演市民角色。希望能藉着參與演習，讓青少年更深入了解警務工作的挑戰和反恐工作。
大公文匯全媒體報道：警務處聯同消防處及港鐵公司，昨日（9日）於消防及救護學院，舉行代號「高壘」的跨部門化生輻核反恐演習。 演習取景消防及救護學院內的模擬鐵路站「百勝角」，模擬有人於鐵路站內發動化生輻核恐怖襲擊。參與單位包括鐵路應變部隊、東九龍衝鋒隊、爆炸品處理課及消防處危害物質專隊。演習除了測試各單位前線人員應對突發事故及處理化生輻核事故的能力外，亦考驗有關同事的臨場判斷力及專業敏感度，藉此提升警方、消防處及港鐵公司的溝通協調及應變能力。 同時，警隊學長計劃 (內地/海外網絡)成員、少年警訊會員及消防受訓學員亦在演習中扮演市民角色。希望能藉着參與演習，讓青少年更深入了解警務工作的挑戰和反恐工作。
大公文匯全媒體報道：警務處聯同消防處及港鐵公司，昨日（9日）於消防及救護學院，舉行代號「高壘」的跨部門化生輻核反恐演習。 演習取景消防及救護學院內的模擬鐵路站「百勝角」，模擬有人於鐵路站內發動化生輻核恐怖襲擊。參與單位包括鐵路應變部隊、東九龍衝鋒隊、爆炸品處理課及消防處危害物質專隊。演習除了測試各單位前線人員應對突發事故及處理化生輻核事故的能力外，亦考驗有關同事的臨場判斷力及專業敏感度，藉此提升警方、消防處及港鐵公司的溝通協調及應變能力。 同時，警隊學長計劃 (內地/海外網絡)成員、少年警訊會員及消防受訓學員亦在演習中扮演市民角色。希望能藉着參與演習，讓青少年更深入了解警務工作的挑戰和反恐工作。
評論