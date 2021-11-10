國台辦發言人朱鳳蓮表示，我們堅決反對美國同中國台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。我們敦促美國一些國會議員恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，不要向「台獨」勢力發出錯誤信號，否則只會給台海和平穩定帶來進一步損害。

國台辦發言人朱鳳蓮10日在例行新聞發布會上應詢表示，我們堅決反對美國同中國台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。我們敦促美國一些國會議員恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，不要向「台獨」勢力發出錯誤信號，否則只會給台海和平穩定帶來進一步損害。

有記者問，一段時間以來，美方在售台武器、加強美台軍事聯繫方面消極動作不斷，加劇了台海局勢緊張。對此，中方表示美方應嚴肅對待中方的立場和關切，停止不當言行。9日晚，美聯邦參議員科尼恩等人乘軍機抵台，將與蔡英文等人見面，對此有何評論?朱鳳蓮答問時作上述表示。

她指出，民進黨當局「倚美謀獨」注定失敗。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力!

美國務院、國防部發言人日前稱，美方的一個中國政策不同於中方的一個中國原則。美方總是把所謂「與台灣關係法」和「對台六項保證」塞入其一個中國政策。朱鳳蓮應詢表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。台灣地區在國際上活動，包括與我建交國往來、參與國際組織及其活動等問題，都必須按照一個中國原則處理。

朱鳳蓮指出，一個中國原則是中美關係的政治基礎。中美三個聯合公報明確規定，美方承認中華人民共和國是中國的唯一合法政府，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係;美國承認中國立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分。美方所謂「與台灣關係法」及「對台六項保證」違背中美三個聯合公報，粗暴干涉中國內政，是完全錯誤、非法、無效的，中方從一開始就堅決反對。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理台灣問題，不要給台海和平穩定帶來進一步損害。

針對美國軍方近日發布有關報告，朱鳳蓮應詢指出，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美方發布的所謂「報告」，嚴重違反中美三個聯合公報規定。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止與中國台灣地區進行任何形式的軍事聯繫，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號。

她表示，「以武拒統」只會將台灣推向災難。民進黨當局任何勾連外部勢力謀「獨」挑釁的行徑必遭失敗。