大公文匯全媒體報道:唔少黃絲移民到外國後不停出醜,一名喺英國擔任翻譯嘅網友將佢哋嘅「笑料」分享畀大家,大爆有一群BNOers(BNO移民人士)違法放煙花被警察警告,卻拒絕合作,並使出絕技「發老爛+唔鹹唔淡嘅疑似英文」同警察理論,結果被鎖上手扣帶上警車,被控擾亂公共秩序和社會治安。

樓主話「原來某啲英文係要識中文先至可以明白」,點解呢?事緣喺蘇格蘭(Scotland)今年起,放煙花有新例限制,然而有三個BNO移民家庭違例。接到翻譯工作的樓主表示,當晚到警局了解後,發現原本警察只係想口頭警告佢哋唔可以放煙花,同埋唔好咁嘈,因為佢哋已被鄰居投訴,但呢班好勁嘅BNOers卻拒絕合作,並用「唔鹹唔淡嘅疑似英文」同警察理論,其中就有「you say thing I don’t know」、「we are pay buy in shop,why we cannot play,cannot play not sell in shop」。之唔係嗰種嗰種「隻隻字都識,不過放埋一齊就唔知佢講乜」嘅句子囉。