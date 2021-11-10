政府與兩電昨日宣布由明年1月起，兩電分別加價5.8%和7%。環境局局長黃錦星解釋，加價主要是受燃料價格上升影響，估算一個3人家庭平均每月需多付20元至24元。電費是影響民生的重要因素，大幅加價對市民及企業均構成沉重負擔。政府要重視電費加價帶來的壓力，給市民提供適當補貼，紓解民困；同時要積極考慮檢討現行的兩電利潤管制，採取有效手段應對使用新能源發電轉型，避免把環保減碳的成本轉嫁到市民身上。

根據現行機制，電費由基本電費和燃料費組成。前者涵蓋電力公司的營運開支、基本燃料成本及利潤；後者則反映燃料價格的變動，由用戶以實報實銷方式向電力公司支付。近期全球燃料價格急速上升，煤炭、天然氣價格在一年內分別上升2倍及4倍之多。環境局局長黃錦星表示，倫敦、紐約、新加坡等地電費都有雙位數升幅，個別城市加幅更達兩成。相比之下，本港目前電費加幅似乎尚不算高，仍屬社會可接受的範圍。

但此次電費加價有兩項隱藏因素：一是兩電都宣稱動用了大額的負數燃料賬，意味着先由兩電墊付部分燃料費用，如果燃料費用持續高企，將來很大機會要追加電費；二是特區政府近年提供了兩項電費補貼，以至於市民或對加價感覺不太強烈，一項是今年財政預算案提出，由6月起每戶一年可獲總數1,000元的電費補貼，另一項是恒常每個月50元的電費紓緩計劃，也就是說，市民每戶每月至少享有130元補貼。但隨着前者在明年5月到期，由明年6月起，市民每戶要多交80元的電費。補貼減少、電費追加，屆時實際電費將面臨雙位數的升幅。

新冠疫情持續近兩年，本港經濟尚未復原，多個行業持續停業或開工不足，對基層市民打擊尤甚。在這種情況下，電費加價無疑是百上加斤；另一方面，電費是不少企業經營的重要成本之一，加電費對小商戶更是沉重負擔，最終難免轉嫁到消費者身上。政府應考慮延長電費補貼計劃，直至經濟完全從疫情中恢復過來。

長遠而言，使用清潔能源發電是全球大勢所趨，但減少使用煤炭，增加使用清潔能源發電，一來涉及龐大投資，二來天然氣等清潔能源供不應求，價格水漲船高，必然導致電力生產成本持續上升，普羅市民未來要承受越來越貴的電價。使用清潔能源，全球各地都面臨電費上升的難題。內地近年積極支持新能源發展，單單今年上半年，財政部已下達890億元支持風電、光伏等可再生能源發電，以多元化電力供應，保持電價平穩。特區政府應參考內地經驗，對發展清潔能源作出必要承擔，成立「潔淨能源基金」，分擔部分電力轉型的成本，避免發電轉型的成本全由使用者來承擔。

本港對電力企業實行利潤管制協議，兩電的准許利潤水平訂定為固定資產平均淨值的8%，兩電投資越大，允許賺取的利潤就越多。兩電要以燃氣機組和非化石燃料發電，取代即將退役的燃煤機組，其固定資產投資也會成為加電價的壓力。在新一個年度，環境局已批准中電增加32億元資本性開支，改善地區供電網絡，滿足新發展區、數據中心、區域供冷系統等電力需求，這些投資都會轉化為未來的准許利潤空間。社會上要求檢討兩電利潤管制機制的聲音日益強烈，面對電費加價增速，政府應積極回應社會訴求，適當調低兩電可享利潤回報的幅度，防止電費飆升。