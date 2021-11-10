首屆蔡冠深基金會當代藝術獎的頒獎典禮9日在法國大使館官邸隆重舉行。兩位最終獲獎者分別是一位中國藝術家和一位法國藝術家, 各獲得人民幣115,000元（15,000歐元）的獎金。作品將於2022年在巴黎東京宮美術館展出。

（香港文匯網記者 朱燁 北京報道）首屆蔡冠深基金會當代藝術獎的頒獎典禮9日在法國大使館官邸隆重舉行。此項藝術獎是由蔡冠深基金會和法國駐華大使館聯合推出，是首個關注生態環境與當代藝術創作互聯的中法當代藝術獎。 該獎項也是與巴黎東京宮美術館（Palais de Tokyo）、北京今日美術館的中法兩大著名藝術機構合作的成果。這一獎項的初衷在於激勵公眾關注生態環境問題。兩位最終獲獎者分別是一位中國藝術家和一位法國藝術家, 各獲得人民幣115,000元（15,000歐元）的獎金。作品將於2022年在巴黎東京宮美術館展出。

頒獎典禮現場 使館供圖

法國駐華大使羅良先生表示：「 蔡冠深基金會當代藝術獎將鞏固中法兩國在應對氣候變化和保護生物多樣性方面所付諸的努力。我衷心希望我們皆能從藝術家作品中獲得驚喜與啟發。請允許我向此獎項的主辦方及聯合主辦方致以最誠摯的感謝。 首先，感謝我們的贊助商、藝術的擁護者蔡冠深， 也感謝與法國大使館密切合作的兩所美術館：巴黎東京宮美術館與北京今日美術館。」

法國駐華大使羅梁 使館供圖

因為疫情，蔡冠深基金會主席蔡冠深通過視頻祝賀首屆蔡冠深基金會現代藝術獎中獲獎的兩位傑出中國和法國藝術家童義欣和蘇珊娜-赫斯基(Suazanne Husky)。蔡冠深表示：「基金會一直致力於參與推動中國公眾對保護地球意識的必要性的工作。蔡冠深基金會當代藝術獎是一個新的平台，讓我們通過藝術創作來思考生態問題。得益於獲獎的藝術家和高水平合作機構，這個獎項每年都將以當代藝術的表達方式來闡述突出生態議題這一全球共同關注點，也是中法兩國關係的核心議題。」獲獎的法國藝術家是由新華集團和蔡冠深基金會董事蔡雋思代表蔡冠深在頒獎典禮揭曉。

蔡冠深通過視頻致辭 使館供圖

自2016年以來，蔡冠深基金會一直與法國駐華大使館保持密切合作，成為中法文化之春和中法環境月的戰略贊助商。此外，基金會還於2018年與法國大使館合作，攜手巴黎美術學院以及法國國家雕塑和藝術中心，在國家博物館和雲南博物館共同主辦了19世紀大型法國藝術品展覽——《法國之夢：學院與沙龍》。此外，基金會在巴黎美術學院、法國阿拉伯世界文化中心和法國東京宮也分別設立了蔡冠深文化中心。

蔡冠深基金會將於今年年底在久負盛名的白雲館成立蔡冠深文化交流中心。中心將延續基金會對環保和生態可持續發展的重視，在北京一個傳統與現代文化交織的城市，聯合法國以及其他歐洲國家，共同促進國際間藝術文化交流。