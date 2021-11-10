港府正與內地積極商討通關，通關機制亦逐漸成形。食物及衞生局局長陳肇始接受港媒訪問時表示，稍後其中一項重點工作是需要與內地就確診個案的定義達成共識，確定當出現哪類個案時便需要啟動熔斷機制。她承認，當出現熔斷情況時，肯定會帶來不便，故不希望機制確立後，會出現「不斷熔斷」的情況，因此需要控制本地疫情持續「清零」，故近期收緊防疫措施，冀日後可早發現個案，並作出堵截。她亦表示，會逐步擴大安心出行的範圍，令防疫措施更到位，希望市民接受疫情常態化下，相關措施會成為生活一部分。

大公文匯全媒體報道：港府正與內地積極商討通關，通關機制亦逐漸成形。食物及衞生局局長陳肇始接受港媒訪問時表示，稍後其中一項重點工作是需要與內地就確診個案的定義達成共識，確定當出現哪類個案時便需要啟動熔斷機制。她承認，當出現熔斷情況時，肯定會帶來不便，故不希望機制確立後，會出現「不斷熔斷」的情況，因此需要控制本地疫情持續「清零」，故近期收緊防疫措施，冀日後可早發現個案，並作出堵截。她亦表示，會逐步擴大安心出行的範圍，令防疫措施更到位，希望市民接受疫情常態化下，相關措施會成為生活一部分。

食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

政府就各類食肆強制使用「安心出行」諮詢業界，陳肇始指業界初步認為是可行，但要給些時間做。她表示，市民使用「安心出行」程式，可以得知自己是否到過確診者的地方，即時透過檢測得出結果。愈多地方做安心出行，防疫抗疫會更有效及到位，「會慢慢擴大做」。

她強調，特區政府「好緊張」疫情的控制，包括患者潛伏期到過的地方，以及要求緊密接觸者強制檢測，有個案的時候希望很快可以堵截，不希望為內地帶來額外的風險。而本港在通關後，需與內地加強溝通，確保一旦有確診患者到達內地，個案追蹤辦公室等部門可以交換資訊。