香港特區行政長官林鄭月娥早前在發表施政報告時透露，已向教育局提議由她「現身說法」為公民與社會發展科老師上一堂課，讓他們「更好掌握行政長官在『一國兩制』下的憲制地位和職權。

（香港文匯報記者 郭虹宇）施政報告明確指出要加強憲法、基本法和國安教育，香港特區行政長官林鄭月娥早前在發表施政報告時透露，已向教育局提議由她「現身說法」為公民與社會發展科老師上一堂課，讓他們「更好掌握行政長官在『一國兩制』下的憲制地位和職權。」林鄭月娥昨日透露，有關課堂將於本月25日以網上課程形式進行，主題為「按基本法規定的香港特別行政區行政長官憲制地位」，由她親自主講，課堂1.5小時，對象是所有中學校長、副校長、科主任及教師，屆時設問答環節。

該課由教育局課程發展處主辦，屬於「高中公民與社會發展科知識增益系列」，主題為「按基本法規定的香港特別行政區行政長官憲制地位」，林太將主講45分鐘，其後有半小時問答環節，活動旨在幫助中學教師了解國家與香港特別行政區的憲制關係、特區行政長官的憲制地位、權力和職能，以及香港特別行政區的政治體制。課程透過網上形式進行，最多可安排1,500名教師參加，每所學校限8名教師參與，先到先得。

●林鄭月娥曾於今年9月訪問將軍澳一間中學，了解該校中四級同學學習公民科的情況，並即場向同學講解香港在「一國兩制」下享有的獨特優勢。 資料圖片

李偉雄：助社會重視公民科

香港通識教育會副會長李偉雄表示，特首站出來為教師授課，是1997年香港回歸以來首創，可起到積極的教育作用。特首親身教授顯示特區政府重視憲法、基本法和國安教育，重視學校、老師，重視公民科，破除坊間有些人認為「通識科殺科公民科僅是替代、輕視該科」的誤解，亦反映了政府的取態，有利樹立公民科的正面印象，令社會人士重視公民科。

他認為，特首的講座特別有吸引力，不僅從公民科有關內容如行政機關的特點，與司法機構的合作等出發，相信她會分享作為特首的個人經驗，「有關安排既跳出框框，亦令課程過癮得多、更加有趣，相信教師會更易吸收。」

另外，若老師對相關主題有任何疑問，可在答問環節中提問，屆時可獲得清晰答案，有利日後的教與學，故他會踴躍報名參與是次活動。

穆家駿：教師更透徹了解課題

教聯會副主席穆家駿表示，特首為教師講課是新的嘗試、新突破，公民科是今學年才開始推行的新科目，其內容涉及不少法律基礎，相信不少教師並非該專業出身，對於法律知識掌握未必足夠，由行政長官「現身說法」，可幫助教師透徹了解有關課題。

身為前線教師，他表示，業界最期望特首講解的知識可運用在課堂中，簡單易明地令學生理解，對課堂有所幫助，但講座限額1,500人，全港公民科教師只有小部分能參與，故建議教育局應着手將特首的講座剪輯成精華版，作為教師專業發展的培訓資料及上堂素材，及製作相應的短片，推而廣之，令全港公民科老師得以受惠。

特首面向廣大教師群體上公民科課堂將是新嘗試，但其實她於今年9月訪問將軍澳的東華三院呂潤財紀念中學時，已有公民科的「教學經驗」。當時，她探訪中四級同學，了解他們學習公民科的情況，觀看老師授課，還應老師邀請即席向同學講解香港在「一國兩制」下享有的獨特優勢，中央對香港特區的全面管治權和香港特區的高度自治權的有機結合，以及行政長官向中央政府和香港特區的「雙負責」憲制安排等。