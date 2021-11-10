國際燃料價格不斷飆升，香港也在疫下狂加電費。

（香港文匯報記者 高俊威）國際燃料價格不斷飆升，香港也在疫下狂加電費。中電及港燈昨日公布明年的電費調整方案，雖已凍結基本電價並提供特別回扣，但中電及港燈的平均淨電費仍分別加5.8%及7%，明年1月1日起生效。特區政府環境局局長黃錦星昨日表示，以一個3人家庭作估算，現時平均每月用電量為275度電，加電費後每月需多付約20元至24元。由於特區政府提供的電費補貼將於明年中陸續完結，3人家庭無政府補貼後，將要交多100元電費，較目前水平飆升28%至40%。

環境局昨日聯同中電及港燈舉行記者會公布明年電費調整方案。中電將凍結基本電價，但燃料調整費將上調10.5仙至每度電38.6仙，並同時會發放兩項回扣，包括每度電2.1仙的特別回扣，以及每度電1.3仙的地租及差餉特別回扣。經調整後，明年平均淨電價為每度電128.9仙，上調約5.8%。港燈增加燃料調整費至每度電27.3仙，基本電費則維持不變，並提供每度電1仙的特別回扣，令每度淨電費增加8.9仙，加幅為7%。

●兩電昨日宣布2022年電費調整，中電加電費5.8%，港燈加電費7%。圖為燈光璀璨的維港夜景。 香港文匯報記者 攝

稱已用穩定基金減用戶壓力

中電總裁蔣東強解釋，燃料價格受國際燃料市場影響，價格過去一年多一直攀升，已超出他們可控制範圍，但燃料成本會以實報實銷形式向客戶收取，中電並沒有從中賺取利潤。港燈董事總經理尹志田亦指出，全球燃料價格飆升，近半年國際燃煤及天然氣價格分別大升超過170%及380%，加上為配合政府減排減碳目標，港燈將繼續增加天然氣發電用量，種種因素均導致明年燃料成本上升，燃料調整費因此需向上調整。

兩電均表示，已動用電費穩定基金及燃料價格調整條款賬，以紓緩電價對客戶的壓力，中電從電費穩定基金、燃料價格調整條款賬、中電社區節能基金及地租及差餉特別回扣共動用約25億元，用以凍結基本電價、提供兩項特別回扣，以及推出多項社區支援計劃。

港燈亦指已動用4.5億元電費穩定基金，否則要再加價5.5仙；另亦再動用3.7億元燃料費調整條款賬，致出現負結餘，否則燃料價條款收費會再上調3.7仙。

明年中無補貼 交費飆升28%至40％

特區政府目前為市民提供兩項電費補貼及紓緩計劃，今年6月起則推出新一輪電費補貼，連續11個月，在每月首日向電力住宅用戶戶口注入80元補貼，並在第十二個月注入120元電費補貼，合共1,000元。連同現行每月50元電費紓緩，即市民每月仍至少享有130元補貼。黃錦星引用3人住戶例子估算，當明年中住戶失去其中一筆電費補貼後，每月電費支出勢較現時高出100元。

黃錦星指，國際燃料價格持續飆升，各大城巿的電費普遍大幅上升，包括新加坡、東京、紐約、倫敦等地的電費升幅，均達雙位數字，個別城市的電價更上升逾兩成。今次兩電平均淨電費升幅僅單位數，與其他大城市相比仍便宜。

他坦言，減碳有價，邁向碳中和亦充滿挑戰，需要全民參與。未來兩電需投放大額資本興建用以生產、接收和儲存零碳能源的基建設施，對未來的電費難免會造成上調壓力。特區政府會致力把關，希望電力在安全、可靠性、合理價格和環境表現四方面均能兼顧。

各派飲食券消費券予低用電戶

( 記者 高俊威 ) 繼中電上周公布透過「中電社區節能基金」撥款約2.2億元，以刺激本地消費、鼓勵市民節能慳電及支援有需要基層家庭後，港燈昨日亦宣布動用6,300萬元推出多項措施，為基層家庭紓緩電費壓力、協助客戶節約能源，以及教育公眾實踐低碳生活。

港燈送千萬飲食券予5萬戶

港燈董事總經理尹志田昨日表示，港燈「智惜用電關懷基金」將動用 1,000萬元派發新一輪飲食券，預計5萬個低用電量及享有電費優惠的住宅客戶受惠。在協助劏房戶方面，港燈將繼續向合資格劏房租戶派發電費津貼，金額將由目前每年每戶600元，增至每年每戶1,000 元，同時協助劏房戶重鋪電線並安裝獨立電錶。連同其他支援社區和社福機構措施，例如免費提供節能家電予基層家庭、向社福機構提供餐飲資助等，涉及金額共2,300萬元。

在推廣和協助客戶節能方面，尹志田指出，港燈「智惜用電樓宇基金」明年將繼續撥出2,500萬元，為各類樓宇提供節能設備資助，並透過不同計劃和項目協助提升能源效益。同時每年透過「智惜用電教育基金」撥出500萬元舉辦不同活動，當中旗艦項目「綠得開心計劃」將為中小學和大專院校提供撥款，資助他們進行有關能源效益、可再生能源和減碳的項目；明年亦計劃為全港小學老師和幼稚園學生提供減碳教材和親子學習套裝等。

中電向80萬戶發百元消費券

中電總裁蔣東強表示，中電明白市民、中小企業及弱勢社群需面對不少經濟壓力，期望透過「中電社區節能基金」撥款推出的多項社區支援計劃，紓緩市民日常生活壓力。

支援計劃包括向80萬個低用電量住宅客戶及劏房住戶等派發總值100元消費券；向5萬個合資格家庭包括長者及劏房戶提供1,000元電費資助；向有需要學生及兒童分別送贈電子學習器材和健康食物包等。

熱點民議

或棄用洗衣機改手洗

關女士：加電費對基層有很大影響，除了開冷氣要用電外，煮飯也要用電。我幾年前已經因為老闆將公司搬到內地而被迫提早退休，現在只能靠長者生活津貼過活，加電費後可能連洗衣機也不用，改為手洗衣服，同住家人不多，應該不太辛苦。

小市民只能無奈接受

張先生：現時一個月交數百元電費，兩電逐漸改用更環保的發電方法對社會及下一代始終是好事，加電費亦無可厚非，作為小市民亦只能無奈接受。

慳食慳用補電費加價

謝太：夏天溫度愈來愈高，大人可以捱，但小朋友不能，一定要開冷氣。我們一家已經盡量少開不必要的燈，但也慳不了多少電，只好減少自己在飲食及物質等不必要開支應付生活成本上升，並希望政府繼續提供電費補貼，減輕市民的負擔。