國際燃料價格不斷飆升，香港也在疫下狂加電費。中電及港燈昨日公布明年的電費調整方案，雖已凍結基本電價並提供特別回扣，但中電及港燈的平均淨電費仍分別加5.8%及7%，明年1月1日起生效。特區政府環境局局長黃錦星昨日表示，以一個3人家庭作估算，現時平均每月用電量為275度電，加電費後每月需多付約20元至24元。由於特區政府提供的電費補貼將於明年中陸續完結，3人家庭無政府補貼後，將要交多100元電費，較目前水平飆升28%至40%。●香港文匯報記者 高俊威

●兩電昨日宣布2022年電費調整，中電加電費5.8%，港燈加電費7%。圖為燈光璀璨的維港夜景。 香港文匯報記者 攝

●環境局與港燈、中電昨日舉行2022年電費調整記者會。 香港文匯報記者 攝

明年起中電+5.8% 港燈+7% 3人家庭每月多付百元

國際燃料價格不斷飆升，香港也在疫下狂加電費。中電及港燈昨日公布明年的電費調整方案，雖已凍結基本電價並提供特別回扣，但中電及港燈的平均淨電費仍分別加5.8%及7%，明年1月1日起生效。特區政府環境局局長黃錦星昨日表示，以一個3人家庭作估算，現時平均每月用電量為275度電，加電費後每月需多付約20元至24元。由於特區政府提供的電費補貼將於明年中陸續完結，3人家庭無政府補貼後，將要交多100元電費，較目前水平飆升28%至40%。●香港文匯報記者 高俊威

環境局昨日聯同中電及港燈舉行記者會公布明年電費調整方案。中電將凍結基本電價，但燃料調整費將上調10.5仙至每度電38.6仙，並同時會發放兩項回扣，包括每度電2.1仙的特別回扣，以及每度電1.3仙的地租及差餉特別回扣。經調整後，明年平均淨電價為每度電128.9仙，上調約5.8%。港燈增加燃料調整費至每度電27.3仙，基本電費則維持不變，並提供每度電1仙的特別回扣，令每度淨電費增加8.9仙，加幅為7%。

稱已用穩定基金減用戶壓力

中電總裁蔣東強解釋，燃料價格受國際燃料市場影響，價格過去一年多一直攀升，已超出他們可控制範圍，但燃料成本會以實報實銷形式向客戶收取，中電並沒有從中賺取利潤。港燈董事總經理尹志田亦指出，全球燃料價格飆升，近半年國際燃煤及天然氣價格分別大升超過170%及380%，加上為配合政府減排減碳目標，港燈將繼續增加天然氣發電用量，種種因素均導致明年燃料成本上升，燃料調整費因此需向上調整。

兩電均表示，已動用電費穩定基金及燃料價格調整條款賬，以紓緩電價對客戶的壓力，中電從電費穩定基金、燃料價格調整條款賬、中電社區節能基金及地租及差餉特別回扣共動用約25億元，用以凍結基本電價、提供兩項特別回扣，以及推出多項社區支援計劃。

港燈亦指已動用4.5億元電費穩定基金，否則要再加價5.5仙；另亦再動用3.7億元燃料費調整條款賬，致出現負結餘，否則燃料價條款收費會再上調3.7仙。

明年中無補貼 交費飆升28%至40％

特區政府目前為市民提供兩項電費補貼及紓緩計劃，今年6月起則推出新一輪電費補貼，連續11個月，在每月首日向電力住宅用戶戶口注入80元補貼，並在第十二個月注入120元電費補貼，合共1,000元。連同現行每月50元電費紓緩，即市民每月仍至少享有130元補貼。黃錦星引用3人住戶例子估算，當明年中住戶失去其中一筆電費補貼後，每月電費支出勢較現時高出100元。

黃錦星指，國際燃料價格持續飆升，各大城巿的電費普遍大幅上升，包括新加坡、東京、紐約、倫敦等地的電費升幅，均達雙位數字，個別城市的電價更上升逾兩成。今次兩電平均淨電費升幅僅單位數，與其他大城市相比仍便宜。

他坦言，減碳有價，邁向碳中和亦充滿挑戰，需要全民參與。未來兩電需投放大額資本興建用以生產、接收和儲存零碳能源的基建設施，對未來的電費難免會造成上調壓力。特區政府會致力把關，希望電力在安全、可靠性、合理價格和環境表現四方面均能兼顧。