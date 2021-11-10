香港文匯報訊 ( 記者 高俊威 ) 繼中電上周公布透過「中電社區節能基金」撥款約2.2億元，以刺激本地消費、鼓勵市民節能慳電及支援有需要基層家庭後，港燈昨日亦宣布動用6,300萬元推出多項措施，為基層家庭紓緩電費壓力、協助客戶節約能源，以及教育公眾實踐低碳生活。

港燈送千萬飲食券予5萬戶

港燈董事總經理尹志田昨日表示，港燈「智惜用電關懷基金」將動用 1,000萬元派發新一輪飲食券，預計5萬個低用電量及享有電費優惠的住宅客戶受惠。在協助劏房戶方面，港燈將繼續向合資格劏房租戶派發電費津貼，金額將由目前每年每戶600元，增至每年每戶1,000 元，同時協助劏房戶重鋪電線並安裝獨立電錶。連同其他支援社區和社福機構措施，例如免費提供節能家電予基層家庭、向社福機構提供餐飲資助等，涉及金額共2,300萬元。

在推廣和協助客戶節能方面，尹志田指出，港燈「智惜用電樓宇基金」明年將繼續撥出2,500萬元，為各類樓宇提供節能設備資助，並透過不同計劃和項目協助提升能源效益。同時每年透過「智惜用電教育基金」撥出500萬元舉辦不同活動，當中旗艦項目「綠得開心計劃」將為中小學和大專院校提供撥款，資助他們進行有關能源效益、可再生能源和減碳的項目；明年亦計劃為全港小學老師和幼稚園學生提供減碳教材和親子學習套裝等。

中電向80萬戶發百元消費券

中電總裁蔣東強表示，中電明白市民、中小企業及弱勢社群需面對不少經濟壓力，期望透過「中電社區節能基金」撥款推出的多項社區支援計劃，紓緩市民日常生活壓力。

支援計劃包括向80萬個低用電量住宅客戶及劏房住戶等派發總值100元消費券；向5萬個合資格家庭包括長者及劏房戶提供1,000元電費資助；向有需要學生及兒童分別送贈電子學習器材和健康食物包等。