A：暫未有數據證實第三針疫苗產生抗體的持久性，預料最差情況是類似季節性流感一年接種一次，但由於新冠病毒的變化速度沒有流感快，我樂觀估計完成第三針新冠疫苗後，有可能相隔兩三年後才需要補打一針。未來還有噴鼻式疫苗研製成功，可補足注射式新冠疫苗對鼻咽保護不足的問題。

Q：第三針疫苗的效力能維持多久？

A：暫未有數據證實第三針疫苗產生抗體的持久性，預料最差情況是類似季節性流感一年接種一次，但由於新冠病毒的變化速度沒有流感快，我樂觀估計完成第三針新冠疫苗後，有可能相隔兩三年後才需要補打一針。未來還有噴鼻式疫苗研製成功，可補足注射式新冠疫苗對鼻咽保護不足的問題。

Q：接種第三針疫苗時可以溝針嗎？

A：現時對第三針溝針的研究並未發現有明顯副作用。目前的研究數據顯示，接種兩針科興疫苗後，第三針打復必泰，產生綜合抗體的數目非常高；三針均接種科興疫苗綜合抗體數量較少，但亦較只打兩針高出不少；前兩針接種復必泰疫苗人士，第三針亦可選擇接種科興疫苗。

Q：第三針疫苗的副作用會比前兩針疫苗更強嗎？

A：不是。以復必泰為例，第三針疫苗接種產生的後遺症種類與前兩針沒有太大分別，以頭痛、發燒為主，相差無幾。

Q：如果我是10歲至19歲的青少年，有需要接種第三劑新冠疫苗嗎？網傳青少年接種復必泰疫苗有心肌炎風險，我是否還能接種復必泰疫苗？

A：這個年齡層的青少年打復必泰有萬分之一心肌炎風險，比例不高且一般症狀輕微，不會留下永久性後遺症。該年齡段青少年的免疫系統較好，接種兩劑疫苗已能夠形成足夠保護，暫時不需要考慮第三針。因該年齡段青少年接種復必泰疫苗有心肌炎風險，建議可考慮於大腿前外側中段部位進行肌肉注射的方式，以減低疫苗進入血管的風險，保護心臟。