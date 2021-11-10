林鄭月娥昨日出席行政會議前會見傳媒表示，兩地恢復正常通關的進展良好，中央和特區政府均理解正常通關是香港現時的頭等大事，關乎有公務、商務、政務或其他迫切需要的香港市民，期待可盡快召開第二次特區政府與內地相關部委的對接會議。

香港文匯報訊（記者 文森）香港至今錄得連續32天本地「清零」，香港特區行政長官林鄭月娥表示與內地恢復正常通關的進展良好，望盡快召開第二次對接會議。對有消息指，若本港出現一宗本地個案就會觸發熔斷機制，暫停通關，林鄭月娥指出，從特區政府角度希望熔斷條件不要太嚴格，但內地亦希望正常通關不會帶來額外風險，故雙方需繼續磋商，而熔斷條件的定義是核心問題。

林鄭月娥昨日出席行政會議前會見傳媒表示，兩地恢復正常通關的進展良好，中央和特區政府均理解正常通關是香港現時的頭等大事，關乎有公務、商務、政務或其他迫切需要的香港市民，期待可盡快召開第二次特區政府與內地相關部委的對接會議。

對有消息指，若本港出現一宗本地個案就即會觸發熔斷機制，暫停正常通關，林鄭月娥回應指出，熔斷機制是正常通關安排的核心問題，需要雙方磋商。「當然，從我們的角度，希望不要太嚴謹（格）；但從內地的角度，為了確保跟香港（正常）通關不會引來額外的傳播風險，要求會很嚴謹，所以大家要商討。」

她引述專家意見說，熔斷機制的關鍵是定義哪一類個案會觸發熔斷，目前本港基本實現本地清零，過去幾個月曾出現三宗不明源頭本地個案，最後均發現個案與外來人士有關，當中一宗是復陽個案，另有一名患者在機場工作，或曾登上貨機，因此除了確診數字，定義也很重要，有關內容正在商討中。

現階段內地部分地區疫情有所反彈，但林鄭月娥表示，過去兩月，兩地恢復正常通關的討論並未受到內地疫情變化影響，所有計劃均繼續進行。

她強調，本港現時「清零」狀態得來不易，呼籲市民堅守下去，以回應對恢復正常通關的期盼，同時必須繼續提升疫苗接種率。

醫生︰復陽等「假訊號」需釐清

呼吸系統專科醫生梁子超昨日接受電台訪問時指出，社區是否有傳播是觸發熔斷機制的重點，如果社區有源頭不明個案，而傳播情況活躍則需要叫停，這是無可厚非，但提醒要留意處理假訊號的問題，例如社區出現復陽個案，內地一般將該類人界定為無病徵感染者，不列作個案，但香港則列為感染個案，需要釐清兩地定義上的不同。