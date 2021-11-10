首兩宗個案涉及兩名男病人，分別29歲及57歲，居於尖沙咀凱譽和愉景灣蔚陽一獨立屋，為同一航空公司的貨機機組人員。兩人分別於10月26日及29日的檢測結果呈陰性，並於10月31日離開香港前往德國，於11月6日由德國經同一航班（CX2066）返抵香港。他們抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陰性。

尖沙咀棉登徑凱譽封區強檢。 香港文匯報記者 攝

香港文匯報訊（記者 文森）一名貨機機組人員昨日初步確診感染變種病毒，其離港前居住的尖沙咀凱譽昨晚進行圍封，曾身處大廈內超過兩小時的人今日前需接受強制檢測。衞生署衞生防護中心昨日表示，正調查四宗2019冠狀病毒病初步確診輸入個案。

首兩宗個案涉及兩名男病人，分別29歲及57歲，居於尖沙咀凱譽和愉景灣蔚陽一獨立屋，為同一航空公司的貨機機組人員。兩人分別於10月26日及29日的檢測結果呈陰性，並於10月31日離開香港前往德國，於11月6日由德國經同一航班（CX2066）返抵香港。他們抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陰性。

兩人根據相關豁免者規定進行強制檢測，前日分別於社區檢測中心和流動採樣站採集的檢測樣本結果呈初步陽性，Ct值分別約13至16和31至34，並確認帶有L452R變異病毒株。

因應29歲病人帶有變異病毒株，其傳染性和感染風險更高，政府昨晚將他於香港居住的大廈（尖沙咀凱譽）作出限制與檢測宣告，並已安排57歲病人居住的獨立屋的住戶進行隔離檢疫。同時，兩人於潛伏期在港到訪的地點亦會納入強制檢測公告。

另一宗個案涉及一名30歲女病人，為一名外籍家庭傭工。她乘搭航班CX906於10月17日從菲律賓抵港，於指定檢疫設施（香港荃灣絲麗酒店）進行強制檢疫的六次檢測，結果均呈陰性。她於11月7日完成強制檢疫後居於銅鑼灣香港珀麗酒店，11月8日再次進行檢測，結果呈陽性，但病毒量低（Ct值大於30）。

餘下一宗個案涉及一名15歲女病人，於10月14日乘搭航班QR818從意大利經卡塔爾抵港。她於強制檢疫期間進行的六次檢測結果均呈陰性，11月4日完成強制檢疫後居於尖沙咀港威酒店，11月8日於梁顯利油麻地社區中心進行檢測，結果呈陽性，Ct值約27至29。

中心表示、現時未能排除該兩名病人為復陽個案的可能性，中心會持續監察病人入院後的進一步檢測結果。為審慎起見，兩名女病人於潛伏期在港曾居住和到訪的地點亦會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指明日期或之前接受強制檢測。