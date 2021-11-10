現有的社交距離措施今日屆滿，香港特區政府昨日宣布延長現行所有防疫措施至本月24日為止。至於之前盛傳的A類B類食肆亦要強制使用「安心出行」應用程式，昨日雖然未一併公布會落實執行，但食物及生局發言人透露，正研究於餐飲業務處所及合適的表列處所進一步嚴格推行使用「安心出行」，稍後會公布詳情。飲食業界預料，A類B類食肆將於本月底強制使用「安心出行」，政府現正與業界商討豁免政策及特殊情況下如何協助顧客等細節。●香港文匯報記者 邵昕

●飲食業界預料，A類B類食肆將於本月底強制使用「安心出行」。圖為有食客分別在餐廳使用「安心出行」及「填紙仔」。 資料圖片

防疫措施延長至本月24日 政府與業界商豁免等細節

現有的社交距離措施今日屆滿，香港特區政府昨日宣布延長現行所有防疫措施至本月24日為止。至於之前盛傳的A類B類食肆亦要強制使用「安心出行」應用程式，昨日雖然未一併公布會落實執行，但食物及生局發言人透露，正研究於餐飲業務處所及合適的表列處所進一步嚴格推行使用「安心出行」，稍後會公布詳情。飲食業界預料，A類B類食肆將於本月底強制使用「安心出行」，政府現正與業界商討豁免政策及特殊情況下如何協助顧客等細節。●香港文匯報記者 邵昕

食物及衞生局發言人昨日表示，因全球疫情持續嚴峻，香港不能掉以輕心，為保障市民健康，同時亦為日後恢復與內地正常通關或跨境出行創造有利條件，決定延續現行的社交距離措施有效期兩周。

發言人同時指出，正研究於餐飲服務處所及合適的表列處所，進一步嚴格推行使用「安心出行」，以加強出現確診個案後接觸者追蹤工作的效率，並保障市民和員工安全，會於稍後公布詳情。

黃家和冀劃一禁「填紙仔」

香港餐飲聯業協會會長黃家和昨日在接受香港文匯報訪問時表示，特區政府將擴大「安心出行」使用範圍是業界的共識，有望本月底前公布細節，業界希望政府可劃一要求所有類別食肆都要使用「安心出行」，不接受「填紙仔」，否則可能令前線員工無所適從。

他指出，全港1.6萬間餐廳中有約1.5萬間已經安裝「安心碼」，熟習近一年，相信操作上不成問題，「相信絕大部分人都識用，唔識用其實係藉口。」

相較「填紙仔」，他認為推行「安心出行」後前線員工在信息保存等操作上反而更加容易，遲遲未落實是因為特區政府正就部分細節進行討論，「例如有長者沒有智能電話，是否如出入政府場所等有相應的豁免政策，當有特殊情況發生員工應該如何協助顧客等。」

措施在推廣後會否對食肆造成影響？黃家和坦言，確有餐廳擔心影響生意，但認為隨着安排全面推進，市民會逐漸習慣，長遠也有利於防疫，並相信政府會在實施後放寬食肆的營業時間等。

黃傑龍倡政府釋除市民疑慮

稻苗學會會長黃傑龍認為，香港本地疫情控制得相當好，相信收緊防疫措施主要出於與內地正常通關的考慮，合理推測所有類別食肆未來都要使用「安心出行」，並相信業界會盡力配合。

他建議特區政府在這方面應傳遞更多正面信息，以釋除市民對安排的疑慮，「一方面對於（恢復正常）通關有利，另一方面做好追蹤可能部分措施可以放鬆，其實內地有些措施不如香港緊，在加強追蹤的情況下，放寬部分措施不出奇。」