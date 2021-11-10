有遊戲機中心於門外張貼告示，列明必須使用「安心出行」。香港文匯報記者 攝

每台遊戲機上均貼有「安心出行」二維碼。 香港文匯報記者 攝

香港文匯報訊（記者 聶曉輝）為了早日恢復與內地正常通關，特區政府致力強化個案追蹤系統，包括要求進入政府處所人士必須強制使用「安心出行」程式，有關規定暫時未有進一步延伸至所有商業處所，但香港文匯報記者發現，不少遊戲機中心近日已「自動自覺」跟隨，不再接受「填紙仔」進入，甚至張貼告示列明場內不准進食。有職員表示，自願加強防疫規定是為了配合政府，爭取早日與內地恢復正常通關。

職員：配合政府冀通關復常

香港文匯報記者昨日到灣仔一帶的遊戲機中心巡察，其中灣仔道一間機舖外貼滿防疫告示，列明進入時必須佩戴口罩，且進入後「請立即去櫃面登記安心出行」。記者進入後，即時有一名坐於大門旁的職員着記者掃描「安心出行」。

被問到為何不能「填紙仔」時，對方回應指雖然並非強制使用「安心出行」的處所，但本周起自願跟隨政府做法，一律不承認「填紙仔」，更說：「為了可早日（恢復正常）通關嘛！」該名職員更指，場內亦不准飲食。

亂填「紙仔」累停業 業界自律

記者隨後前往兌換硬幣的櫃面，該處放了一部體溫探測機，櫃面職員又再問記者一次是否已掃描「安心出行」。記者發現，每一台遊戲機上都貼上「安心出行」的二維碼供進店者掃描，而且幾名職員十分謹慎，不時詢問店內的機迷是否已掃描。記者也曾被店內第三名職員詢問，更說：「真係掃了才好，咪累人！」據了解，早前該區有遊戲機中心因為客人亂填「紙仔」，連累遊戲機中心被罰停業14天，自此遊戲機中心自行要求客人一律使用「安心出行」。

記者離開該機舖後，到附近位於軒尼詩道的一間遊戲機中心巡察，同樣於甫進入就被職員提醒掃描「安心出行」，也是不接受「填紙仔」。有職員向記者表示，這是近日的規定。

上月初，東九龍總區機動部隊人員巡查觀塘區內網吧、遊戲機中心及酒吧時，發現18名顧客沒有使用「安心出行」應用程式掃描場所二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第五九九F章）被票控。

行動中更發現4人展示懷疑虛假「安心出行」應用程式，涉嫌「誤導警務人員」被捕。該些處所的負責人因沒有確保場內客人掃描「安心出行」二維碼，亦涉嫌違反第五九九F章而被票控。