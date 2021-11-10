香港文匯報訊（記者 文森）由於跨境學童人數眾多，香港特區行政長官林鄭月娥昨日表示，與內地恢復正常通關初期會設配額，難在首階段優先安排跨境學童免檢疫來往兩地。深港跨境學童家長會對此表示失望，並指逾兩萬名跨境學生已有逾一年未能回港上學，其中已有兩成人選擇退學，促請特區政府盡早交代相關時間表，期望明年2月至3月恢復來港上學。有專科醫生則認為，冬季爆疫風險較高，跨境學童應該多等一段時間，新年後才來港上課比較穩妥。

家長會促關顧跨境生

深港跨境學童家長會主席黃菁葒昨日接受電台訪問時表示，希望特區政府除了照顧商人或者其他群組以外，亦關顧跨境學生求學的需要，「（跨境學童）無止境地等，由2020年2月不斷說5月、7月、9月可以（正常）通關，有『狼來了』的感覺，不太好受。不可以忽略學生回校（的需要），因為正值求學時期，不讓回校對他們的影響很大，希望政府讓他們點對點回校。」

她說，由於看不到正常通關時間表，很多學童選擇退學返回內地讀書，據她了解，約兩萬名跨境學生中，約15%至20%人已退學，另有部分人獨自來港居住在港親戚的住所內，亦有部分跨境高中生聯同同學與家長來港租屋居住，以便上學。以前，部分學生在家有人照顧，現在要自己照顧自己，難免出現其他問題。

梁子超：新年後回港復課穩妥

對跨境學童非優先免檢通關群組，呼吸系統專科醫生梁子超昨日接受電台訪問時表示「無辦法」，指兩地要對防控工作有絕對把握，確保疫情守得穩才恢復正常通關，加上跨境學童人數多，且每日高頻來往兩地，冬季爆疫風險又較高，相信新年後才開放跨境學童回港復課比較穩妥，「接下來冬季、聖誕、新年是輸入壓力和社區爆發風險可能較高的時間，這個（不獲免檢通關）也沒辦法，跨境學童可能要等高風險時間過去。」