對接香港稅制規則，實行「港企港稅」、「港人港稅」一直是在深創業港企關注的重點。香港文匯報記者獲悉，深圳正積極爭取進一步向中央有關部門爭取，支持在前海、河套等地試點提高研發費用加計扣除比例，助推「稅平衡」，鼓勵香港企業跨境深度合作。

特殊稅收可令港企獲益

2013年，港人何耀威創辦舒糖訊息科技，研發的智能手錶可連續監測糖尿病患者的血糖指數，免去了患者每天「扎手指」的煩惱。何耀威最終將公司落戶在了河套，看中的就是合作區低租金、市場資源對接等一系列優惠政策。他認為，深港只有規則銜接了，才能真正有利於營造科技創新的國際化營商環境，在現有稅收法律制度框架下，合作區探索實施具有國際競爭力的「簡稅制、低稅率」等特殊稅收安排，方能令港企獲益。

根據2021年《國務院政府工作報告》提出，延續執行企業研發費用加計扣除75%政策，將製造業企業加計扣除比例提高到100%。「這將進一步激勵企業加大研發投入，增強企業創新動力，但是與香港相比仍有差距。」何耀威表示，香港規定在本地開展的符合條件的研發活動，首200萬港元研發費用可獲300%加計扣除，餘額享受200%加計扣除，如香港企業研發活動不在香港就難以享受，這一定程度影響企業跨境深度合作。

「以前有很多科研項目資金是先扣除、再退稅，相當於就是凍結了，而最後在申報時，程序還會很麻煩。」高凌雲認為，對接香港的稅收制度，對港人港企來說是重大利好，但最終還是要看如何去實現，怎麼樣更好的程序能真正地享受到。譬如兩地如何做到數據同步，申報的流程是否會很繁瑣。「申報程序不要和香港有太大的差異，這樣香港科技人才就會更加熟悉流程，也就會便利很多。」