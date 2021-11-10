郭萬達表示，可從三個角度實現深港「科技市場一體化」：一是科技體制的規則連通，包括科研機構的設立、激勵機制、科研設施的標準、科研成果的轉化標準等規則銜接；二是生產要素流通，科研資金、人才、設備、數據等跨境要素的流動，要更加方便、自由化和便利化；三是建立科研市場跨境服務模式的規則，包括市場准入、市場開放等，形成科技市場一體化，兩地共同成為一個科創中心。

●郭萬達

●劉忠樸

深港到了深度融合發展的最佳時機，核心就是要政策創新，而科創領域有望領先一步。中國（深圳）綜合開發研究院常務副院長郭萬達接受香港文匯報記者採訪時建議，可將河套深港科技創新合作區作為一個小切口入手，通過與新田科技城深入合作，率先建立深港「科技市場一體化」，再擴至金融、醫療、教育、服務業等其他領域，最終實現粵港澳大灣區的一體化。

郭萬達表示，可從三個角度實現深港「科技市場一體化」：一是科技體制的規則連通，包括科研機構的設立、激勵機制、科研設施的標準、科研成果的轉化標準等規則銜接；二是生產要素流通，科研資金、人才、設備、數據等跨境要素的流動，要更加方便、自由化和便利化；三是建立科研市場跨境服務模式的規則，包括市場准入、市場開放等，形成科技市場一體化，兩地共同成為一個科創中心。

共育機制改革「試驗田」

在近期舉行的深港聯手打造國際科技創新中心研討會上，深圳市決諮委專職委員、原市科技和信息局局長劉忠樸建議，河套地區深港聯手打造「科技自由港」，實行共商、共建、共治、共贏的原則，雙方進行規則對接、機制銜接的探索，共育體制機制改革的「試驗田」。

劉忠樸認為，此舉可實現科技創新資源，如人員、研發資金、技術、資訊、科研儀器等科技要素的便捷流動、跨境流動、自由流動，亦可降低港方研發人員的生活成本，為港方科技人員提供商業服務配套設施，同時提升港方科研用房的比例。