2021年立法會換屆選舉提名期進入倒計時，經民聯昨日舉行立法會選舉集氣大會，宣布將派出8人參選，分別競爭多個功能界別議席和選舉委員會議席。經民聯以「推經濟 惠民生」為口號，切實回應香港社會對新時代搞好經濟民生的熱切期待，並圍繞口號提出四大綱領，包括推動良政善治、工商專業創富、市民共享繁榮、培養治港人才。經民聯監事委員會主席林建岳出席活動，並揮動該黨旗幟，寓意該黨在是次選舉中旗開得勝。●香港文匯報記者 鄭治祖

●林建岳揮動經民聯旗幟，寓意在是次選舉中旗開得勝。 香港文匯報記者 攝

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經民聯8人參選 四大綱領切實回應社會熱切期待

2021年立法會換屆選舉提名期進入倒計時，經民聯昨日舉行立法會選舉集氣大會，宣布將派出8人參選，分別競爭多個功能界別議席和選舉委員會議席。經民聯以「推經濟 惠民生」為口號，切實回應香港社會對新時代搞好經濟民生的熱切期待，並圍繞口號提出四大綱領，包括推動良政善治、工商專業創富、市民共享繁榮、培養治港人才。經民聯監事委員會主席林建岳出席活動，並揮動該黨旗幟，寓意該黨在是次選舉中旗開得勝。●香港文匯報記者 鄭治祖

經民聯昨日進行立法會選舉集氣大會，宣布將派出8人參選。其中，盧偉國參選工程界功能界別、梁君彥參選工業界（第一）、張華峰參選金融服務界、劉業強參選鄉議局、吳永嘉參選工業界（第二）、林健鋒參選商界（第一）、梁美芬及成員陸瀚民參選選舉委員會界別。

盧偉國：化解社會深層次矛盾

盧偉國表示，經民聯以「推經濟 惠民生」為口號，切實回應香港社會對新時代搞好經濟民生的熱切期待，並圍繞口號提出四大綱領，即推動良政善治、工商專業創富、市民共享繁榮、培養治港人才。

他指出，經民聯希望香港盡快走出政治鬥爭的泥沼，重新樹立發展為民的主調，化解社會深層次問題，實行良政善治，重新回歸經濟城市的定位，才能全面融入國家發展大局，有效化解社會深層次矛盾，把握粵港澳大灣區發展機遇，保障香港長遠繁榮穩定。

梁君彥：創新助業界找新機遇

梁君彥表示，中央落實香港國安法及完善選舉制度後，立法會恢復理性，終於可以聚焦經濟民生問題，踏入良政善治的新階段。過去這幾年，他在擔任立法會主席工作外，亦時刻心繫香港和工業界發展，未來會秉承勇於創新、不怕困難的精神，幫助業界和香港找到新機遇。

林健鋒：復常通關是頭等大事

林健鋒指出，正常通關是現時的頭等大事，自己在過去的一段時間中極力爭取希望年底能夠恢復正常通關，而恢復正常對「北部都會區」的發展有很大的支持，希望香港的經濟及民生可以愈來愈好。

張華峰：爭港電商進灣區開業

張華峰表示，自己扎根金融服務界數十年，會盡心盡力爭取香港電商進入粵港澳大灣區開業，與內地市場接軌，把握金融市場的互聯互通，以及人民幣國際化的機遇，幫助業界開拓商機，希望業界可以攜手共進，打拚出更美好的未來。

梁美芬：在國際講好中國故事

轉戰選委會界別的梁美芬表示，自己身為三屆議員，長期推廣內地和香港法律合作，如今國家迎來百年機遇，香港作為唯一實行普通法的地區，會利用好這個優勢，協助國家發展「一帶一路」和大灣區，並在國際舞台上從法律的角度講好中國故事和香港故事。

劉業強：續發展新界繁榮香港

劉業強表示會支持政府全力推動新界的發展，繼續維護新界原有的歷史文化及傳統習俗，希望能繼續發展新界，繁榮香港。

吳永嘉：竭力推動港再工業化

吳永嘉表示，特區政府近年開始重視再工業化，證明香港的工業仍然具有發展機遇。他會竭盡所能，推動香港的再工業化，亦會促請政府推出更多措施，吸引先進製造業回流香港，鼓勵經濟升級轉型，共同探索工業發展綠色低碳的新願景。

陸瀚民：為青年發聲助港解困

陸瀚民指出，自己出生於香港基層，現服務於商界。他提倡重新連結起青年與社會和政府的關係，連結工商界及各界基層的關係，以及連結行政及立法的關係，為青年發聲，並讓年輕理性的聲音能夠幫助香港解困。

已報名參選工業界（第一）的還有梁日昌；已報名參選金融服務界的還有李惟宏；已報名參選工業界（第二）的還有羅程剛；立法會選委會界別其他報名參選人士名單可掃描二維碼到文匯網閱覽。