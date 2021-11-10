香港特區行政長官林鄭月娥日前表示，完善選舉制度是要確保「愛國者治港」，絕不是把立法會變成「一言堂」，並鼓勵有志之士把握機會，踴躍參選。香港法律界、商界、創科界等各個界別的人士，以及香港市民昨日在接受香港文匯報訪問時表示，他們對完善選舉制度後的立法會選舉情況感到滿意，認為參選人較以往更願意聆聽業界聲音。他們強調，自己選擇代議士的標準無關政見，而是他們是否真心愛國愛港、會實事求是以市民福祉為依歸，他們相信在新制度的保障下，第七屆立法會不會成為所謂「一言堂」，而是會更好的助港騰飛。●香港文匯報記者 鄭治祖、黃書蘭

●各界別受訪人士及香港市民均表示，對完善選舉制度後的立法會選舉情況感到滿意，認為參選人較以往更願意聆聽業界聲音。圖為今年3月，市民在街站簽名支持全國人大通過完善選舉制度的決定。 資料圖片

滿意新選制下立選情況 指參選人願聽業界聲音

香港特區行政長官林鄭月娥日前表示，完善選舉制度是要確保「愛國者治港」，絕不是把立法會變成「一言堂」，並鼓勵有志之士把握機會，踴躍參選。香港法律界、商界、創科界等各個界別的人士，以及香港市民昨日在接受香港文匯報訪問時表示，他們對完善選舉制度後的立法會選舉情況感到滿意，認為參選人較以往更願意聆聽業界聲音。他們強調，自己選擇代議士的標準無關政見，而是他們是否真心愛國愛港、會實事求是以市民福祉為依歸，他們相信在新制度的保障下，第七屆立法會不會成為所謂「一言堂」，而是會更好的助港騰飛。●香港文匯報記者 鄭治祖、黃書蘭

法律界：愛國者皆可依法晉身議會

香港文匯報訊（記者 鄭治祖）多名法律界人士昨日接受香港文匯報訪問時表示，只要是愛國者，不論持什麼政見，都有機會依法進入議會，為香港出謀獻策，幫助香港實現良政善治。

香港基本法委員會副主任譚惠珠表示，全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍對「愛國者治港」的定義已經說得相當清楚，社會上有志之士，只要是愛國者，以及依照基本法第一百零四條規定參選，當選人可以從民生、社會、經濟等範疇，憑藉本身的經驗和對大局整體利益的理解，出言獻策，齊心合力解決社會深層次問題，以及國際的競爭和壓力，一起提升香港整體的治理能力，解決社會當前的急務，幫助香港實現良政善治。

可反映更多元聲音

執業大律師龔靜儀表示，只要嚴格依照憲法和基本法，在公正、公平、公開下進行選舉，不存在所謂「一言堂」的問題。況且，完善選舉制度下，很多有志之士都是來自社會不同階層、不同政治光譜，完全可以反映多元化的聲音。

香港執業律師、全國港澳研究會會員黃國恩表示，在新的選舉制度下，只要是愛國者，不論政見，都可以參選，而在完善選舉制度前，例如2019區議會選舉完全可以用恐怖、瘋狂來形容那些所謂「議員」，他們對香港破壞極深，遺害至今，那才是「一言堂」。現在香港逐漸回復正軌，大家應好好珍惜，積極投票，選出愛國者以及有能力的議員，為香港服務，達至良政善治。

商界：信當選者助政策更貼地

香港文匯報訊（記者 黃書蘭）多名商界人士昨日接受香港文匯報訪問時表示，新選制令更多具傑出才幹的人士報名參選立法會選舉，而參選人亦都實事求是地比拚具建設性政綱，相信選出的立法會議員將有助特區政府制訂更貼地政策，真正有效發展香港經濟、使社會經濟更平衡發展，致力讓市民安居樂業，捍衛香港的營商環境。

香港中華總商會會長袁武表示，2019年黑暴令香港社會的營商環境非常惡劣，幸得中央在去年為香港制訂國安法，使香港由亂及治，而今次新選制則是進一步確保「愛國者治港」原則落實，以維護「一國兩制」。

他指，過往立法會過度政治化，很多有志報效祖國、服務香港的有識之士都被香港扭曲的政治生態嚇怕而沒有參選，而新選制公平、公正、公開，確保參選人都是愛國愛港，讓日後立法會必能以香港整體利益為先，擺脫反中亂港分子進入議會為反而反的情況，故近日有很多具傑出才幹的人士都報名參選，未來立法會自然更具廣泛的代表性，充分體現均衡參與。

袁武認為，雖然今次選舉依然競爭激烈，但比拚的是具建設性政綱，是實事求是的表現，相信第七屆立法會定會更配合行政主導，使行政與立法機關相互制衡、相互配合，真正有效發展香港經濟、改善民生，這樣是真正的良性民主制度。

擺脫民粹政治 更顧及各階層

香港中小型企業聯合會會長麥美儀表示，看到今次選舉有更多來自不同範疇的人士參選，而參選人亦較以往更關注社會不同持份者的聲音，比如近日就有多位不同界別的參選人向她徵求意見，希望聽取有關支持中小企發展的政策建議，反映新選制的參選人將更顧及香港各階層的利益，擺脫民粹政治，使社會經濟更平衡發展。

她表示，任何人無論持有任何政見，只要符合愛國者的標準都可參選，認為新選制只是要杜絕為反對而反對的人，確保立法會議員都是為香港發展着想，齊心推動特區政府改善施政。

香港中小型企業總商會會長周嘉弘表示，香港有約120萬打工仔在30多萬間中小企工作，然而中小企的聲音多年來卻未受重視，直至新選制下才首次成為選委會的新增界別，能在今次選舉提名及選出立法會議員，故認為選舉能反映更多元聲音，為市民、業界制訂更貼地的政策。

他表示，今次選制確保參選人都是「愛國者」，即是有一顆「為香港」的心，故相信若未來立法會議員看到特區政府有任何政策不夠妥善，都定會發聲，致力讓市民能安居樂業，繼續捍衛香港的營商環境。

各界料新議員能促港融國家發展

香港文匯報訊（記者 黃書蘭）來自社會不同界別的人士昨日接受香港文匯報訪問時表示，他們從提名期間參選人的表現已看到完善選舉制度後的新氣象，新制度亦吸引更多年輕人參選，更多團體願意收集意見向參選人反映。他們相信未來選出的愛國愛港人士，能在議會理性議政，以急民所急的新風氣，推動香港高速發展，促進香港各行各業融入國家發展大局，令「一國兩制」行穩致遠。

天旭科技投資集團聯合創辦人暨行政總裁、數碼港董事楊全盛表示，今次立法會選舉比以往歷屆有更多科技創新界團體參與，而他們對香港的科創發展都一直發揮了重要作用，相信更能多元、充分地反映業界不同持份者的聲音，顧及包括從業員、僱主及投資者等不同持份者的意見，比舊選制更能達至均衡參與。

他表示，新選制讓科技創新界的立法會議員由業界的學術組織、專業團體、公營機構、科研平台等選出，看到很多業界團體亦比以往更積極主動收集會員意見，向參選人反映，相信有助未來立法會及特區政府更有效推動發展科創的政策，亦加強了業界的團結和合作。

朗晴貨運總裁黃子文表示，新選制完全體現中央捍衛「一國兩制」的決心，是次選舉吸納了多元聲音，亦看到不少年輕面孔報名參選，相信未來的立法會議員會更努力為香港青年發聲，有效解決香港社會不同的青年問題。

他指出，中央在國家「十四五」規劃明確支持香港提升香港國際航運和貿易中心，以及國際航空樞紐地位後，香港的航空貨運業近期受惠於相關惠港政策，已在疫情下全面復甦，非常興旺，「排隊交貨要排8小時」，相信來屆立法會定能促進香港融入國家發展大局，把握機遇。

更能聚焦改善民生

香港藥學會會長沈明達表示，修例風波及疫情令香港近年發展在多方面停滯不前，社會分化，但新選制確保參選人有愛護國家、愛護香港的心，讓未來立法會不用再沉淪無謂政治爭拗，以事論事，都放下私心，凡事以市民福祉為先，相信能更聚焦為市民改善民生，包括推動更多優化醫療福利等政策。

他認為，雖然過往曾出現不少立法會議員在議會內「假大空」的情況，但認為在新選制下的立法會議員，都會致力為香港提出具建設性的建議，以急民所急的新風氣推動香港高速發展，令「一國兩制」行穩致遠。