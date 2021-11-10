我認為香港是一個自由社會，任何人都可以參選，如果有人不參選是自己放棄這個權利，不能怪其他人。

張太：「一言堂」情況不會出現

我認為香港是一個自由社會，任何人都可以參選，如果有人不參選是自己放棄這個權利，不能怪其他人。

相信未來的立法會不會出現「一言堂」的情況，依然會存在不同的意見，每個人對問題的看法都會有不同，即使一家人都會有爭論，只要大家的出發點都是為了香港好就可以，有爭論及不同的意見存在是一件好事。

陳先生：贊同候選人需愛國愛港

我贊同新選制確保所有候選人都需要是愛國愛港的，否則只會繼續把香港、立法會弄得亂七八糟，除了亂就沒有任何成果。我相信所有當選人都是愛國愛港，各人對政策有不同看法，在立法會發表的意見亦有所不同，不存在所謂「一言堂」。

歐伯：參選人應廣聽民意

我認為參選人持什麼政見其實不重要，重要的是要為了香港的發展好，真心服務香港，並且落手落腳做實事。我希望立法會參選人可以多落區，聽取市民的意見及讓市民對他們的政綱有所了解。我不會看重他們所屬的黨派，會根據參選人的政綱投票。

黃先生：不歡迎逢中必反者

中央出手完善香港特區的選舉制度後，議會的效率明顯提升，回顧今年特區政府及立法會的效率，比起以往有巨大分別。我認為政府和立法會應繼續保持這樣的效率，實施新的政策時在議會內進行充分討論，但不能出現有一提及政府或中央便一律只表示反對，而不是就事論事的議員存在。

王伯：減爭拗共同努力為港

我覺得前年的區議會選舉，很多反中亂港分子利用當時的社會環境當選，簡直是一場鬧劇。今年的立法會選舉氣氛良好，鬧劇不再，香港的治安及環境能夠穩定，希望未來的議會能減少爭拗，共同為香港利益而努力。

蘇先生、蘇太：讓下一代安居樂業

促進香港經濟、改善民生，關係市民的福祉，是立法會議員最重要的工作，然而以往立法會太着墨於政治爭拗，浪費了很多時間。我們期望來屆立法會議員能為香港人發聲，致力改善民生，包括增建更多房屋，讓年輕人、下一代都能安居樂業；少些政治爭拗，多為下一代着想。

●香港文匯報記者 鄭治祖、黃書蘭