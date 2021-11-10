2003年SARS期間，就有國內醫院使用ECMO，但直到近些年這一設備才被較廣泛地使用。在新冠肺炎疫情中，內地醫院對ECMO使用需求暴增。按照新冠肺炎診療方案要求，建議對常規治療不佳的重型、危重型病例可採用ECMO進行挽救治療，使用時間可達14天。

每280萬人僅一台ECMO

目前，國內市場主流的ECMO品牌主要是歐美的美敦力、米道斯、邁柯唯和索林等，其中邁柯唯和索林兩家公司的產品佔國內市場的絕大部分份額。新華社2020年4月引述中國生物醫學工程學會體外循環分會2018年的統計數據顯示，內地有260家醫院可以做ECMO，但即使疫情期間從國外緊急採購的ECMO，內地僅有500台左右，相當於平均每280萬人僅有一台ECMO。

開機耗材套包平均5萬元

一台ECMO的價格在100萬元（人民幣，下同）至350萬元不等，且開機、耗材費用不菲。德國德中醫學會中國項目部主任劉洋介紹，ECMO開機耗材套包平均5萬元，其中裝有血液管路、膜式氧合器、離心泵頭、插管及各類接頭等，加上重症ICU每天超過1萬元的治療費，患者使用ECMO兩周需要花費20萬元。

ECMO設備在一些發達國家已廣泛應用。劉洋表示，在德國，平均每2萬至4萬人擁有一台ECMO。在美國，根據國際體外生命支持組織（ELSO）的數據，提供ECMO服務的醫院數量從2008年的108家增加到2019年的264家。

使用價格高是制約ECMO廣泛使用的重要原因之一。多名專家認為，設備國產化對降低使用費用和提升患者的接受程度至關重要。國產化能夠提升市場競爭度，推動產品價格下降。 ●新華社