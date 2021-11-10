● 海關昨日「放蛇」拘捕一名訛稱獲官方認證的女「命理師」

香港文匯報訊（記者 蕭景源）觀塘一名以所謂「人類設計」分析，提供命理批算、占星等諮詢服務的女子，標榜其「人類設計」學術資格具官方認證。海關接獲市民舉報及展開調查，證實政府現時未有對相關資歷作官方認證，懷疑有人將虛假商品說明用於命理分析服務。關員昨日假扮客人「放蛇」光顧，其後以涉嫌違反《商品說明條例》拘捕該名女「命理師」。

涉違商品說明條例

所謂「人類設計」學說早於1980年代出現，涉及《易經》、占星學、古印度學說等，據稱可利用人的姓名、出生日期和地點等資料，再配合圖像計算出人的特質，為客人推算適合的工作、愛情運。

涉案的32歲女子在觀塘一工廈租用一間小型辦公室，提供「人類設計」命理批算分析服務，每半小時收費高達800元。有人聲稱自己獲得香港學術及職業資歷評審局認證的「人類設計（Human Design）」專業資格。

今年6月，海關接獲市民舉報，指有人虛報資歷欺騙客人。海關不良營商手法調查組展開調查，並向香港學術及職業資歷評審局查詢，證實沒有相關資歷的認證。海關人員遂採取行動，喬裝客人預約算命，昨晨到於觀塘的服務處光顧後，以涉嫌違反《商品說明條例》將她拘捕。

海關版權及商標調查科高級貿易管制主任周健知表示，「人類設計」在本港不存在官方認可資格，呼籲消費者提防受騙，而應光顧信譽良好的商戶，若對商戶作出聲稱如學術資格等有疑問，應該先作出查詢。