據康文署向灣仔區議會提交的文件顯示，改建後的香港大球場會保留符合國際標準的真草球場，供足球及欖球比賽之用，並加設符合國際標準的田徑比賽設施，包括環繞真草球場長400米的跑道。在沒有比賽或大型活動時，市民和團體可訂場進行足球、欖球、田徑訓練等活動，而跑道會開放予市民跑步。另外，大球場鄰近的奧運大樓空間不足，會在改建時一併考慮為港協暨奧委會和體育總會提供更多辦公空間的可行性。

● 香港大球場擬改建成公眾運動場，座位由40,000縮減至9,000。資料圖片

香港文匯報訊（記者 文森、黎永淦）特區政府擬在啟德體育園落成後重建大坑香港大球場，座位數目將會由現時4萬個減至約9,000個，並加設符合國際標準的田徑比賽設施。體育專員楊德強昨日表示，啟德體育園會有一個可容納5萬人的主場館，適合舉辦可容納逾萬觀眾的國際比賽，而大球場改建後，預計除區域性和國際性賽事以外，亦可舉行學界比賽。香港足球總會主席貝鈞奇認為，日後大型活動會移師至啟德體育園的新場地，因此改建大球場的做法合理。

據康文署向灣仔區議會提交的文件顯示，改建後的香港大球場會保留符合國際標準的真草球場，供足球及欖球比賽之用，並加設符合國際標準的田徑比賽設施，包括環繞真草球場長400米的跑道。在沒有比賽或大型活動時，市民和團體可訂場進行足球、欖球、田徑訓練等活動，而跑道會開放予市民跑步。另外，大球場鄰近的奧運大樓空間不足，會在改建時一併考慮為港協暨奧委會和體育總會提供更多辦公空間的可行性。

楊德強冀大球場重新定位

楊德強昨日接受電台專訪時表示，啟德體育園落成後會有一個可容納5萬人的主場館，適合舉行逾萬名觀眾的比賽，經詳細檢視後，覺得無需要再有另一個可容納4萬人的場地，而香港大球場於上世紀九十年代落成，很多設施配套未能追上現時比賽需求，因此會因應啟德體育園落成而改變其定位，將用以舉辦一些規模未達至在啟德體育園進行的區域或國際賽事，例如是預計觀眾為一萬人以下的足球賽或國際欖球賽事。

大球場改建後還會增設田徑跑道，楊德強說，現時香港對田徑場地需求很大，只有灣仔和將軍澳有場地可進行正式比賽，希望未來大球場可以補足，如果平日晚上沒有賽事舉行，大球場亦會開放跑道讓運動員訓練，一般市民也可使用，而大球場亦可舉行學界田徑比賽。他希望大球場重新定位，可更切合香港體育發展需要。

足總主席貝鈞奇昨日接受電台訪問時指出，目前一些較大型的本地賽事，觀眾一般也只有6,000人至7,000人入場，除非有外隊或重要賽事才會吸引較多人入場觀看，而現時經常舉辦比賽的旺角球場可容納6,600人，日後啟德體育園落成啟用，改變大球場用途、將觀眾席減至近一萬個座位，他個人認為較合理，亦可提升現代化設施，包括藥檢、傳媒中心及多用途會議室等，日後可供學校或團體舉辦運動會。

足球從業員感到可惜

香港大球場擬改建成公眾運動場，座位由40,000縮減至9,000，大部分足球從業員都對此感到可惜。曾是香港代表隊球員的陳肇麒對此感到失望，他表示：「香港大球場始終係我們這一代的回憶，最重要的東亞運獎牌也是在這地方贏得，有好多球迷，包括老一代及新一代的，在此都有好多美好回憶。現今社會的進步，許多國家和地區都是擴建球場，好少會縮少座位。」

前足球先生歐偉倫亦表示：「 係有點可惜，畢竟自己由細到大踢到大球場很多場波，但現實環境可以理解，如果啟德有新的球場給香港足球發展，將大球場改建亦無可厚非，最緊要是不影響到足球圈的資源。」