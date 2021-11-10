政府統計處公布《2021年有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查報告》，今年以香港作地區總部的美資公司有254間，較去年同期282間減少約一成；日資公司則有210間，減少接近8%。

袁武 香港中華總商會會長

政府統計處公布《2021年有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查報告》，今年以香港作地區總部的美資公司有254間，較去年同期282間減少約一成；日資公司則有210間，減少接近8%。

香港近年的政治環境經歷了重大變化，尤其2019年的修例風波，嚴重衝擊香港秩序，暴露了香港的國家安全隱患，引起商界關注。

根據報告，以香港作地區總部的外資公司總數，由2019年高峰的1,541家，跌至2020年1,504家，2021年延續跌勢，2年間合計跌約5%。香港國安法落實初期，部分外商也不太清楚條文內容，難免會對香港營商環境產生顧慮。然而經過一年多，我們可見條例主要針對反中亂港勢力，以及損害國家安全的行為。香港國安法「一法定香江」，再配合今年完善選舉制度，創造了更健康的政治環境，對商界而言是由亂轉治的好開始。

事實上，歐洲企業在港設立地區總部在2021年未有太大升跌，英資公司按年上升約5%。我們認為，要評價香港整體的營商環境，不應只局限於一時的變化，更重要的是着眼於國家的總體國策。

2017年，國家主席習近平強調確保「一國兩制」方針不會變、不動搖，確保「一國兩制」實踐不變形、不走樣。維護香港的長期繁榮穩定，是國家一直不會變的目標，香港的資本主義制度和生活方式，一直得到國家的保障和支持。因此，中央才會支持特區政府止暴制亂、撥亂反正、重回正軌，降低香港的政治不穩定性，減低營商的風險。

香港未來的形勢不止於重回正軌，而是會走上新的台階，面向前所未有的發展空間。「十四五」規劃明確支持香港推動「八大中心」發展，反映香港不止在優勢產業方面得到鞏固，更有不少新的產業發展空間，這些都是值得外商關注的新領域。

香港自身發展，結合大灣區的國際戰略，將步入新的時代。近日備受關注的「北部都會區」，將全方位配合大灣區發展，逐步形成香港「南金融、北創科」的發展格局，尤其是包括河套區創新及科技園在內的新界北地區發展成創新科技走廊，打造「新界北小矽谷」，吸引全球創科資源和海內外頂尖科技人才集聚。這些都是香港經濟發展的巨大潛力，有遠見的國際企業更不應錯過。

當前，外資在港營商的最大難點已不是政治因素，而是實際的「通關」問題。對於商界而言，疫情所造成的不確定因素，會大幅增加在港的經營成本。故此，香港要盡快做好防疫，尤其是在疫苗接種、疫情通報方面加強工作，爭取早日「通關」，這樣才能增加外商對香港的信心，鞏固香港國際經貿中心地位。